Obyvatelé Vysoké Lípy opouštějí domovy, v Českém Švýcarsku hoří 1000 ha

Hřensko (Děčínsko) - Obyvatelé Vysoké Lípy u Jetřichovic na Děčínsku musí opustit kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko své domovy. Hasiči pomáhají s evakuací stovky obyvatel. ČTK to řekl Marek Kny, starosta obce Jetřichovice, pod níž Vysoká Lípa patří. Požár v národním parku se třetím dnem dál šíří. Zasažené území se blíží k 1000 hektarům, řekl dnes večer ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček v České televizi.

"Ve Vysoké Lípě žije 96 obyvatel. Ráno jsem byl ještě optimista, bohužel kvůli větru se požár dostal až k nám," uvedl starosta. Obyvatelé dostali podle starosty informaci o evakuaci prostřednictvím sms. Na místo vyjel i autobus, který by mohl obyvatele převézt. "Většina lidí tu má automobil, předpokládám, že opustí místo svou cestou," řekl.

Evakuační autobus odveze lidi do Děčína do sportovní haly, kde je připraveno dočasné ubytování. "Na místě je jeden nepohyblivý člověk, kterého převezeme do Krásné Lípy," řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Požár podle něj pomalu ale neustále postupuje dál. Za jeho šířením stojí silný vítr. Podle předpovědi meteorologů by se mohl přes noc utišit.

Opustit domov museli v noci na dnešek obyvatelé Mezné a lidé z Hřenska, kteří bydlí po pravém břehu říčky Kamenice. Domů se vrátily děti z tábora u Dolského mlýna. Turisté se nedostanou do některých částí parku. Správa parku ve středu rozhodne, zda bude zákaz vstupu platit na celé území parku. Oblast Českého Švýcarska je vyhledávaným místem pro turisty. Podle starosty Jetřichovic však i letos chyběli od začátku němečtí turisté. "Loni a předloni covid a teď tohle," uvedl Kny. Návrat turistů odhaduje Vlček do lokality nejdříve v řádech týdnů. Jeden ze symbolů Českého Švýcarska, Pravčická brána, stále stojí, řekl dnes večer Vlček v České televizi. "Výhodou možná je, že ta Pravčická brána samotná není zasazená v lese," dodal. V jakém stavu skalní útvar je, není podle Vlčka možné určit. Kvůli kouři se k němu nedostanou drony ani vrtulníky. Důsledky ohně na stabilitu pískovce proto bude možné prozkoumat teprve až se hasiči na místo dostanou. Na místě zasahuje dnes přes 400 hasičů. Podle ředitele hasičského záchranného sboru je pravděpodobné, že postupně se do zásahu zapojí hasiči ze všech krajů Česka.