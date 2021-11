Obyvatelé německého ohniska nákazy jsou opatřeními unaveni

Pirna (Německo) - Okres Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří u hranic s Českou republikou je koronavirem nejzasaženějším regionem v Německu, šíření infekce zde nezpomalila ani přísná karanténní opatření. Nejčastější odpovědí, proč se právě zde šíří koronavirus nejrychleji, je nedostatečná proočkovanost populace. Média i odborníci zmiňují i další faktory, jako jsou neochota obyvatel dodržovat karanténní opatření a velká míra přeshraničního cestování. Místní, se kterými ČTK hovořila, sice mluví o různých příčinách, shodnou se ale na tom, že tou hlavní je znechucení z dosavadního řízení pandemie nemoci covid-19.

Pirna, která je správním střediskem okresu, má přes 38.000 obyvatel. Centrum města je ale přes poledne až nezvykle vylidněné. V ulicích lze potkat především seniory a školáky. Informační tabule nedaleko vlakového nádraží v češtině láká na nákupy a posezení v kavárnách v historickém centru města. Takovým kratochvílím ale pandemie učinila rázný konec. S výjimkou potravin, lékáren a drogerií jsou obchody pro neočkované nedostupné, to samé platí i pro bistra a restaurace, pokud mají vůbec otevřeno.

"Jste očkovaný?" ptá se hned po vstupu do obchodu pokladní v papírnictví v ulici Gartenstrasse. Plně se spokojí s odpovědí, že ano. Doklad vidět nechce. "Nejsem policie, abych to kontrolovala. To je každého věc. Nemám důvod zákazníkům nevěřit," řekla ČTK. Pokud by přišla kontrola a zákazník očkovaný nebyl, je to podle ní jeho problém, protože ona se ho u vstupu zeptala.

Podobný přístup mají také pracovníci dalších obchodů a průvodčí na trati z Drážďan do Pirny. Ve vlacích a dalších prostředcích hromadné dopravy je možné od středy cestovat jen s očkováním nebo doklady o testu, případně překonání infekce.

V asijském bistru na ulici Breite Strasse panuje mnohem přísnější režim. Obsluhu zajímá nejen QR kód na očkovacím certifikátu, ale také osobní údaje. Ty ale s dalším dokladem neověřuje. Obsluha rovněž požaduje, aby se zákazníci zapsali do sešitu s časem návštěvy a kontaktními údaji. "Musí to být, jinak by byl velký problém s kontrolou," vysvětluje obsluha.

Mnoho zákazníků v bistru ale nejí, naprostá většina si jídlo odnáší s sebou, k čemuž není potřeba ani negativní test. "Za hodinu to jsou tak tři lidé, kteří jedí v restauraci," uvedla obsluha. O objednávky ale bistro nemá nouzi, kuchař má přes poledne plné ruce práce, neboť připravuje jídlo do krabiček.

Několik porcí si do bistra přišla vyzvednout asi padesátiletá žena, která si před vstupem nenasadila roušku, jak karanténní předpisy vyžadují. S ČTK se příliš bavit nechtěla, protože k novinářům kladný vztah nemá. "Roušku nenosím, protože se nemoci nebojím a protože nařízení považuji za nesmyslná," řekla. Tvrdila také, že doposud stejně jako její známí nemocná nebyla.

Zatímco někteří lidé roušky odmítají a nenosí je ani ve vlacích, není v Pirně výjimečné potkat i takové, kteří mají respirátory i na ulici. Jsou to takřka výhradně senioři. Ani ti se s ČTK nijak ochotně nebavili, nasazenou roušku na ulici ale zdůvodňovali strachem z nákazy.

Jedním z mála ochotných k rozhovoru byl Peter Gohlke. "Možná je to tím, že nejsem tak úplně místní," řekl Gohlke, který do Pirny jezdí pravidelně z Drážďan hlídat vnuka. Je jedním z necelých 57 procent obyvatel Drážďan, který se nechal proti covidu-19 očkovat. "Snažím se také dodržovat karanténní opatření a nosím roušky v obchodech i ve vlaku," řekl. Uznal ale, že ne vždy je důsledný. "Setkávám se s přáteli, kterých mám jako bývalý učitel hodně. To jdou roušky stranou," uvedl.

Podobně se podle Gohlkeho chovají i ostatní. "Nelze prostě jen tak se přestat stýkat s přáteli," řekl. O pandemii se často se známými baví. "Tyto rozhovory mi jen potvrzují můj názor, že lidé už jsou unavení neustálými zákazy. A když navíc vidí, že se koronavirus i přes omezení šíří ještě rychleji, už opatřením nevěří a jsou z nich znechucení," myslí si.

To, že by koronavirus roznášeli v Sasku Češi, jak se loni v zimě na internetu a v médiích naznačovalo, považuje za nesmysl. "Lidé asi potřebují mít nějakého viníka," uvedl. Stejně tak nesouhlasí s tím, že by míra nákazy mohla souviset i s oblibou protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD). Ta je v Sasku mimořádně populární, jak ukázaly zářijové parlamentní volby. AfD dostala v Sasku 24,6 procenta hlasů, což bylo o více než pět procentních bodů více než Křesťanskodemokratická unie (CDU) tamního premiéra Michaela Kretschmera. V okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří byl náskok AfD ještě citelnější, strana zde získala takřka 32 procent hlasů.

Gohlke vidí úspěch AfD v nespokojenosti místních obyvatel s dosavadním vývojem, který v regionu nebyl po sjednocení Německa snadný. Média ale už o uplynulé zimě poukazovala na to, že míra nákazy je vyšší zejména v regionech, kde je silná AfD, která se ke karanténním nařízením staví odmítavě. Tomuto tématu se věnují i akademici. Sociolog Christoph Richter z Institutu pro demokracii a civilní společnost (IDZ) v Jeně poukazuje na to, že s žádnou jinou politickou stranou se nákaza a voličská podpora tak silně neshodují, jako je tomu v případě AfD.

Odborníci zdůrazňují, že za šířením infekce stojí zejména nízká proočkovanost. V okrese Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří je plně očkováno 52,6 procenta obyvatel, v celém Sasku je to pak 57,9 procenta. V okrese podle Institutu Roberta Kocha (RKI) připadá za posledních sedm dní na 100.000 obyvatel 1688 nových případů nákazy, což je nejvíce v celém Německu. Celoněmecký průměr je 419,7. Vysoký počet nakažených se projevil i v nemocnicích, které jsou v okrese opět přetížené. Na tamních jednotkách intenzivní péče zbývá sedm procent volných lůžek, která jsou ze tří čtvrtin obsazena covidovými pacienty.