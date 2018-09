Praha - Obsazenost pražských hotelů o prázdninách proti loňsku překvapivě klesla. V červenci se podle údajů Asociace hotelů a restaurací snížila obsazenost o 4,4 procenta. Důvodem je podle hoteliérů i rozmach služeb sdíleného ubytování jako Airbnb, vyplývá z ankety ČTK.

Například pražské Olympik Hotels zaznamenaly za červen, červenec a srpen úbytek klientů do dvou procent. Letní statistiku přitom navíc vylepšily akce jako koncert Rolling Stones či setkání značky Harley Davidson. "Největší podíl na úbytku ubytovaných klientů v našich hotelech má služba Airbnb," potvrdil ředitel Olympik Hotels Vlastislav Šos.

"Nemám oficiální čísla, a tak je to těžké komentovat. Nicméně pokles v obsazenosti, který ukazují statistiky, by mohl být způsoben do určité míry rozmachem sdíleného ubytování," dodal hlavní manažer hotelu ibis Old Town Prague Nitin Bhatia.

Podle generálního ředitele CPI Hotels Jana Kratiny se hotelový byznys jednoznačně proměnil díky vlivu internetu. "Vliv Airbnb sice pociťujeme, nicméně cílíme na jinou klientelu a naše podnikání a prodejní kanály jsme tomuto trendu přizpůsobili," dodal Kratina.

Podle CPI Hotels vzrostl o 50 procent počet ubytovaných turistů z Číny. Výrazně více přijelo také návštěvníků z Jižní Koreje. "Ačkoliv nemáme přesná čísla, můžeme říci, je jsme zaznamenali nárůst ze strany asijské klientely, zejména z Číny a Tchaj-wanu," potvrdil ředitel hotelu InterContinental Robert Rudge. O loňských prázdninách se v pražských hotelech ubytovalo celkem 2,85 milionu domácích a zahraničních turistů.

Podíl aplikace Airbnb na počtu přenocování v Praze vzrostl loni o 4,7 procentního bodu na 14,7 procenta. Je to větší podíl než v Londýně (6,9 pct), Amsterdamu (11,8 pct), Berlíně (6,5 pct) či Madridu (10,1 pct), ale méně než v Paříži (15,2 pct). Loni si hosté zarezervovali v Praze 1,79 milionu přenocování, což je o 61 procent meziročně víc, ukázala nedávná analýza společnosti Colliers International.

Dle typu ubytování tvořilo sdílení pokoje 1,1 procenta, pronájem pokoje 17,9 procenta a 81 procent pronájem celé domácnosti. Tři nejoblíbenější lokality v metropoli na Airbnb jsou Nové město, Staré město a Žižkov. Celkový počet zarezervovaných ubytovacích kapacit narostl loni o 30 procent na 17.753. "Zajímavé je to, že více než 56 procent všech nemovitostí je nabízeno entitami, které mají v nabídce tři a více nemovitostí. Jen 30 procent tvoří individuální nabídky," uvádí dokument. Z toho lze podle autorů usuzovat, že velká část nabídky je v rukou specializovaných firem, které spravují nemovitosti pro jednotlivé vlastníky, případně ukazuje na jednotlivce, kteří tímto způsobem pronajímají své (nebo i pronajaté) nemovitosti.

Počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb loni meziročně vzrostl o 52 procent na 1,02 milionu, uvedla společnost Airbnb. Airbnb funguje v ČR od roku 2009. Kromě Airbnb působí na trhu například Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation Rentals či Vrbo.

Během posledních čtyř let se zároveň zvyšuje počet stížností na klienty sdílených ubytovacích služeb v centru Prahy. Generální finanční ředitelství a hlavní město uzavřely memorandum o výměně informací ohledně pronajímatelů krátkodobého ubytování. Finanční správa již má informace o ubytovatelích, na základě kterých hodlá kontrolovat, zda platí daně. Praha je využije k výběru ubytovacích poplatků, kterým poskytovatelé krátkodobých pronájmů podléhají stejně jako hotely či penziony. Praha zároveň tlačí na novelu zákona, která by zahrnovala například omezení doby, po kterou by bylo možné byt ročně krátkodobě pronajímat.