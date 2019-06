Obsazení Rady ČTK vyvolalo napětí ve vládní koalici

Praha - Vztahy ve vládní koalici se vyostřily kvůli obsazení Rady České tiskové kanceláře (ČTK). Předseda ČSSD Jan Hamáček dnes prohlásil, že případné zvolení kandidáta hnutí SPD Michala Semína hlasy poslanců ANO je pro sociální demokracii nepřijatelné. Pokud by si koaliční partneři podle Hamáčka nemohli věřit v takto zásadních hlasováních, nemělo by smysl ve vládní spolupráci pokračovat. Premiér a šéf ANO Andrej Babiš poté uvedl, že ANO Semína do Rady ČTK nevolilo a volit nebude. Lídři vládních stran se sejdou v úterý večer, kde si po dnešní výměně názorů přes média osobně promluví o fungování menšinové vlády včetně hlasování ve Sněmovně.

Hamáček řekl, že zvolení Semína by bylo obrovským problémem. "Pan Semín je pro nás nepřijatelný. To by znamenalo, že ta důvěra prostě nefunguje. Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, pak nemá smysl v tom pokračovat," zdůraznil. Koalice by se podle něj měla bavit i o fungování vlády a o tom, jak její členové chápou koaliční smlouvu.

"Je to nesmysl. Hnutí ANO pana Semína nevolilo a nebude volit. Nechápu, proč to pan Hamáček říká," reagoval Babiš. Koaličního partnera kritizoval i za výhrůžky odchodem z koalice. "Jestli chtějí, můžou to udělat kdykoliv," prohlásil premiér.

Sněmovna zatím na dvě místa v Radě ČTK, která se uvolní 20. června, nikoho nezvolila. Ke zvolení bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83. Do druhého kola volby postoupili také zastupitel hnutí ANO v Praze 3 David Soukup s 82 hlasy, ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nominovaný Piráty a lidovci se 72 hlasy a bývalý předseda rady Tomáš Mrázek navržený ODS s 36 hlasy.

"Je to tajná volba a naši poslanci nemají závazné hlasování," uvedl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek ještě předtím, než se k Hamáčkovým slovům vyjádřil Babiš. Místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová ale míní, že Semínova podpora od ANO se dá dovodit z propočtení hlasů. Klub SPD nyní při stoprocentní účasti poslanců disponuje 19 hlasy, ANO jich má 78.

Nominaci Semína do rady kritizovala Federace židovských obcí, podle níž kandidát SPD vystupuje antijudaisticky a má fundamentalistické a konfrontační vidění světa. Semín ale obvinění, že je antisemitou nebo že šíří nenávist, odmítl. Minulý týden ČTK řekl, že je z teologického hlediska kritický k nekatolickým náboženstvím, ale je stoupencem náboženské snášenlivosti. Dlouhodobě vystupuje jako představitel katolického tradicionalismu.

Hlasování ve Sněmovně bude předmětem úterní koaliční rady. "Musíme si dořešit tu debatu z minulého týdne, kdy jsme se hlavně věnovali fungování v Poslanecké sněmovně, abychom se vzájemně nepřekvapovali," uvedl Hamáček.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly této veřejnoprávní agentury. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu ČTK. Kandidáty do rady navrhují poslanecké kluby. ČTK nedostává žádné dostace od státu ani na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize nevybírá koncesionářské poplatky. Veškeré své náklady hradí z komerční činnosti.