Obří slalom v Alta Badii vyhrál Kristoffersen a ukončil Odermattovu sérii

Alta Badia (Itálie) - Obří slalom v Alta Badii vyhrál Henrik Kristoffersen z Norska a ukončil vítěznou sérii Marca Odermatta. Švýcarský lídr Světového poháru obsadil druhé místo.

Kristoffersen byl po prvním kole až sedmý, ale třetím nejlepším časem ve druhé části si dojel pro první vítězství od lednového slalomu v Chamonix. Celkově má sedmadvacetiletý Nor na kontě 24 úspěchů.

Světový šampion v obřím slalomu z roku 2019 Kristoffersen zvítězil s náskokem 31 setin před Odermattem. Třetí příčku obsadil Manuel Feller z Rakouska, až na konečné 16. místo se propadl vítěz prvního kola Francouz Mathieu Faivre.

Odermatt vyhrál jako první lyžař od roku 2014 oba úvodní obří slalomy v sezoně, ale na třetí triumf, což by dokázal jako teprve pátý závodník v historii, nedosáhl. Po prvním kole byl druhý, ale ve druhém zaznamenal až 16. čas.

Čtyřiadvacetiletý Švýcar vede průběžné pořadí Světového poháru s náskokem 128 bodů před Rakušanem Matthiasem Mayerem. Na vítěznou vlnu se Odermatt může vrátit už v pondělí, kdy je v Alta Badii na programu další obří slalom.

Muži - obří slalom: 1. Kristoffersen (Nor.) 2:25,04 (1:12,22+1:12,82), 2. Odermatt (Švýc.) -0,31 (1:11,67+1:13,68), 3. Feller -0,37 (1:11,84+1:13,57), 4. Feurstein (oba Rak.) -0,58 (1:13,46+1:12,16), 5. De Aliprandini (It.) -0,69 (1:12,18+1:13,55), 6. Radamus (USA) -0,73 (1:11,95+1:13,82), 7. Murisier (Švýc.) -0,78 (1:12,26+1:13,56), 8. Windingstad (Nor.) -0,82 (1:12,46+1:13,40), 9. Zubčič (Chorv.) -0,93 (1:12,19+1:13,78), 10. Brennsteiner (Rak.) -0,95 (1:12,94+1:13,05).

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 3 z 8 závodů): 1. Odermatt 280 b., 2. Kristoffersen 163, 3. Pinturault (Fr.) 141, 4. Feller 136, 5. De Aliprandini 127, 6. Kranjec (Slovin.) 106.

Průběžné pořadí SP (po 11 z 36 závodů): 1. Odermatt 533, 2. Mayer (Rak.) 405, 3. Kilde (Nor.) 329, 4. Kriechmayr (Rak.) 277, 5. Feuz (Švýc.) 255, 6. Kristoffersen 237.