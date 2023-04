Obří raketa společnosti SpaceX záhy po startu explodovala

Obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX odstartoval ke svému prvnímu testovacímu letu bez posádky, krátce nato však ve vzduchu explodoval poté, co se měla oddělit nosná raketa, 20. dubna 2023.

Boca Chica (USA) - Obří dopravní systém Starship od společnosti SpaceX dnes odstartoval ke svému prvnímu testovacímu letu bez posádky, krátce nato však ve vzduchu explodoval poté, co se měla oddělit nosná raketa. SpaceX na twitteru uvedl, že systém potkalo "rychlé neplánované rozložení" a že technici budou nyní vyhodnocovat data ve snaze připravit další zkoušku. Ta by podle zakladatele společnosti Elona Muska mohla přijít "za pár měsíců".

Zatímco první pokus o start byl v pondělí na poslední chvíli odvolán kvůli problému při plnění paliva, při dnešním druhém pokusu už plnohodnotný odpočet doběhl do konce, byť s krátkou přestávkou. Systém dlouhý 120 metrů, který byl největším svého druhu, pak odstartoval z kosmodromu na jihu amerického státu Texas. Problém nastal asi po třech minutách, kdy se měl oddělit jeho nosný stupeň.

"Raketa se roztočila a pak bum, byla pryč," popsala událost reportérka zpravodajské společnosti BBC. Testovací let, který měl trvat asi 90 minut, tak skončil už přibližně po čtyřech minutách. V přímém přenosu společnosti SpaceX byl přesto slyšet jásot zaměstnanců. Účastníci projektu nevidí dnešní vývoj jako neúspěch, neboť nosná raketa Super Heavy a kosmická loď Starship se poprvé společně vznesly do vzduchu a test přinesl množství poznatků pro další postup.

"Při zkoušce tohoto druhu pramení úspěch z toho, co se dozvíme, a dnešní test nám pomůže zlepšit spolehlivost," uvedl SpaceX. Musk pak pracovníkům své firmy poblahopřál ke "vzrušujícímu" testu. "Dozvěděli jsme se toho hodně pro další start za pár měsíců," dodal v twitterovém příspěvku.

Starship je koncipován jako systém na opakované použití, který by mohl v budoucnu dopravit člověka na Měsíc a také na Mars. Jeho výkon je výrazně vyšší než výkon dřívějších amerických vesmírných raket a počítá se s tím, že jednou bude moci přepravovat až 100 lidí, či velké množství nákladu a vybavení.

Při testovacím letu měl druhý stupeň obletět téměř celou Zemi a dopadnout do Tichého oceánu severně od Havajských ostrovů. Zakladatel SpaceX Elon Musk dříve uvedl, že by za úspěch považoval "cokoliv, co nepovede ke zničení startovací rampy".

Deník The New York Times poznamenal, že startovací zařízení se po vzletu obří rakety zdálo být neporušené. Připomenul, že SpaceX se v minulosti dokázala učit ze svých chyb, například když začala testovat návrat svých nosných raket Falcon 9 na zemský povrch. Dnešní selhání Starship nicméně podle listu nastoluje otázku, jak rychle bude společnost schopná systém připravit pro přistání na Měsíci s astronauty amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Taková mise by vyžadovala několik úspěšných testů v rychlém sledu.

Šéf vesmírné agentury Bill Nelson po explozi nad Mexickým zálivem adresoval týmu SpaceX gratulaci. "Každý velký úspěch v našich dějinách vyžadoval jistou míru přijímaného rizika, protože s velkým rizikem přichází velké odměny. Těším se na to, co si z toho SpaceX odnese, pro další testovací let a dál," napsal Nelson.