Obraz od Toyen Noční slavnost se prodal za 36,48 milionu korun

Praha - Obraz Noční slavnost (Ohňostroj) od malířky Toyen se na aukci v Praze prodal za 30,4 milionu korun. I s aukční přirážkou za něj kupec zaplatí 36,48 milionu korun. Jde o třetí nejdražší dílo avantgardní autorky prodané na tuzemské aukci. Vyvolávací cena díla byla 20 milionů korun.

Za 30,24 milionu korun s aukční přirážkou se dnes prodalo další dílo Toyen, olej na plátně s názvem Jarmark z roku 1925. Vyvolával se za 12 milionů korun. Dílo o několik let předchází Noční slavnost, malba vznikla ještě před odjezdem Toyen do Paříže, kde se zařadila mezi tamní avantgardu. V obraze je již patrné progresivní směřování tehdy teprve třiadvacetileté malířky, která zřetelně vyhranila svůj výtvarný projev směrem k abstraktnímu tvarosloví. Jím ale stále vyjadřovala náměty, které byly typické pro raný Devětsil, do něhož roku 1923 vstoupila společně s Jindřichem Štyrským.

Jednalo se zejména o témata související s tržišti, cirkusy a pouličními kejklíři, se specifickým městským ruchem. Abstrahujícími kruhy a vlnovkami v dnes draženém díle reaguje na trendy evropské malby, a směřuje tak k nefigurativním tendencím. Odborníci obraz vnímají jako jeden ze zřetelných momentů, které nasměrovaly autorčin další vývoj směrem k artificialismu.

Za 19 milionů korun se dnes vyvolával obraz Františka Kupky Koupání z roku 1904, tedy z doby před jeho příklonem k abstraktní malbě. Realistický, až klasicky ztvárněný akt ženy vystupující z moře, kde však hladila vody již naznačuje pozdější Kupkův zájem zachytit pohyb a zvuk, se prodal včetně přirážky za 25,2 milionu korun.

Nejdráže prodaným obrazem Toyen na českých aukcích je od letošního dubna obraz Cirkus, za který nový majitel zaplatil konečnou cenu 79,56 milionu korun. Je na druhém místě v žebříčku nejdráže prodaných obrazů na aukcích v ČR za obrazem Divertimento II Františka Kupky, který se loni prodal za 90,24 milionu korun.

Noční slavnost z roku 1929 je podle pořadatelů dokladem vrcholu autorčina malířského stylu artificialismu a jeho odvážných uměleckých přístupů. Práce reprezentuje ohromné tvůrčí rozpětí, které dokázala Toyen obsáhnout během pár let. Od odhmotněných lyricky působících děl prostoupených zřetelnými obrazci dospěla až ke zcela protichůdnému vyjádření strukturální malbou.

Autorka se prostřednictvím bohatě vrstvené malby, dynamicky narušované vertikálně stékajícími jemnými barevnými liniemi, oprostila od jakýchkoli pevných geometrických forem či konkrétních tvarů. Tímto radikálním gestem v mnohém anticipovala mimo jiné i techniku drip painting, proslavenou později Jacksonem Pollockem, míní pořadatelé. Drip painting je barva odkapávající na plátno.

Téma obrazu, tedy noční slavnost, dalo Toyen možnost velmi volné práce s výrazovými prostředky. Pozorovatel je nucen ponořit se skrze výjev do sebe sama a tam hledat odpovědi na své nejniternější otázky, píše se v katalogu. Uprostřed pastelově temné oblohy září barvy a rozostřeně se vpíjí jedna do druhé a potom do tmy, jako by se divákův pohled na tuto nebeskou krásu rozpouštěl v slzách.

V dnešní aukci Galerie Kodl na pražském Žofíně se již za milionové částky prodalo několik dalších děl. Celkem 7,8 milionu korun zaplatí kupec za obraz Jana Zrzavého Rio San Gregorio, Krajina z Brie I a II od Josefa Šímy se prodala za 4,44 milionu korun a obraz s názvem Torso I od Františka Muziky našel kupce s cenou 8,52 milionu korun včetně dvacetiprocentní přirážky. Zátiší Emila Filly Láhev vína a talíř jablek se prodalo za 15,84 korun, Veselé lodi Jana Zrzavého malované temperou za 6,72 milionu korun. Jiné Zrzavého dílo více než desetkrát znásobilo svoji cenu. Uhel na papíře s názvem Dívčí akt se vyvolával za 300.000 korun, prodal se za 3,3 miliony korun na sále a s přirážkou kupec zaplatí 3,96 milionu korun.