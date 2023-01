Obrat českých e-shopů i jejich počet loni poprvé meziročně klesl

Praha - Obrat českých e-shopů loni poprvé meziročně klesl, a to z 223 miliard Kč v roce 2021 na 197 miliard korun. Vyplývá to z dnešní tiskové zprávy Asociace pro elektronickou komerci a internetového srovnávače cen Heureka.cz, kterou má ČTK k dispozici. Poprvé na českém trhu klesl i počet e-shopů, a to o 885 na 50.100 obchodů. Důvodem byly vysoké provozní náklady a rostoucí inflace.

V prvním kvartálu loňského roku se obrat meziročně snížil asi o čtvrtinu, uvádí zpráva. K oživení podle ní došlo ve druhém a třetím kvartálu, kdy obrat skončil několik procent pod úrovní z předchozího roku. Výraznější pokles přišel loni na podzim, a to především během října, kdy se zákazníci rozhodli kvůli očekávaným vyšším zálohám na energie šetřit, uvedl ředitel Heureka Group Tomáš Braverman. O vánoční sezoně pak útraty na internetu rostly a nakonec byly srovnatelné s loňskem, dodal.

Úbytek počtu e-shopů by se měl plně projevit v první polovině tohoto roku, řekl Braverman. Na vině podle něj i nadále budou zvyšující se náklady na energie nebo přepravu, které obchodníci pravděpodobně promítnou do cen zboží. Spíše než k prodeji e-shopů, které se dostanou do existenčních problémů, bude v tomto roce docházet k jejich slučování nebo přebírání závazků jinými firmami, dodal Braverman.

V roce 2020 české e-shopy vykázaly obrat ve výši 196 miliard korun, v roce 2019 pak 155 miliard korun, stojí ve zprávě.

Přesto, že obraty e-shopů v minulém roce klesly, rozšířil se sortiment zboží, které zákazníci na internetu nakupují. Proti roku 2021 se například během loňského jara zvýšily prodeje zahradních skleníků, kvůli válce na Ukrajině lidé třikrát více žádali elektrocentrály a rostoucí zájem byl i o zdravotnické zboží, uvedl výkonný ředitel Heureka.cz Jan Mayer. Drahé energie naopak podle něj stály za dvojnásobnou poptávkou po krbových kamnech nebo sporácích na tuhá paliva. Proti minulému roku se nejvíce zvýšil zájem o 3D tiskárny, a to čtyřnásobně, stojí ve zprávě.

Prodeje se loni proti 2021 naopak propadly u testů na koronavirus, výčepních zařízení nebo jízdních kol. Zákazníci také méně žádali robotické vysavače nebo sušičky prádla. "Internet už zkrátka není jen o elektronice, ale naopak roste obliba jiných segmentů, které vstupují do on-line prostoru," řekl Mayer. V roce 2020 se podle něj elektronika na prodejích podílela 21 procenty, loni to bylo 19 procent.

Vývoj podílu jednotlivých kategorií na internetu

Kategorie 2020 2021 2022 Elektronika 21,1% 19,2% 19,0% Bílé zboží 14,1% 11,8% 10,6% Dům a zahrada 9,6% 10,8% 12,3% Nábytek 9,0% 9,5% 9,1% Oblečení a móda 8,9% 9,9% 9,5% Sport 8,1% 8,5% 7,8% Hobby 6,6% 6,8% 8,3% Auto-moto 6,0% 7,1% 7,3% Kosmetika a zdraví 5,9% 6,3% 6,2% Dětské zboží 5,4% 5,0% 5,1% Filmy, knihy, hry 3,1% 2,7% 2,2% Jídlo a nápoje 1,9% 2,0% 2,2% Sexuální a erotické pomůcky 0,4% 0,5% 0,5%

Zdroj: Heureka.cz