Obránce Sparty Hanousek změny v pravidlech uvítal

Praha - Nejdřív se obránce Matěj Hanousek ze Sparty musel vyrovnat s nezvykle krátkou letní přípravou a v nadcházející sezoně si bude muset zvyknout na několik novinek v pravidlech. Šestadvacetiletý fotbalista to však jako problém nebere a naopak změny uvítal, protože podle něj budou prospěšné.

Fotbalisté si budou muset zvyknout na 25 změn v pravidlech. Mezi nejzásadnější patří povinnost při střídání opustit hřiště nejkratší cestou, při rozehrání od branky nebude muset míč opustit pokutové území, útočící hráči nesmějí být ve zdi a také byla zjednodušena pravidla definující hraní rukou.

"Já nebudu tak emotivní, jako byl trenér včera v Jablonci," připomněl Hanousek na dnešní tiskové konferenci na Letné kritiku, které změny v pravidlech podrobil kouč severočeského celku Petr Rada. "Já s novinkami víceméně souhlasím. Fotbal se posouvá a je potřeba neduhy pravidel vychytat," dodal.

"Je super, že na konci se nebude natahovat čas tím, že hráč, co hraje u střídačky, zničehonic odběhne úhlopříčně na druhou stranu," přidal Hanousek. "To je asi nejlepší nové pravidlo, co se mohlo udělat. Lidi jdou na fotbal a ne na to, jak se dvě minuty střídá," prohlásil.

"Rozehrávkou od brankáře také některé týmy občas natahovaly čas. Navíc proč by se nemohlo rozehrát nakrátko, i když tím podstupujete riziko, že ztratíte míč hned u branky. Ale je to dobře pro týmy, které chtějí hrát fotbal a ne to jen kopnout dopředu," dodal.

Jedna ze změn se dotkne i trenérů, kteří spolu s další funkcionáři na lavičce budou nově kvůli větší přehlednosti dostávat žluté a červené karty. Pravidla jsou stejná jako v případě hráčů, za dvě žluté bude následovat červená. Navíc je tu i možnost, že žluté karty se jim stejně jako fotbalistům budou v průběhu sezony sčítat.

"Budeme muset být méně emotivní než v minulosti," usmál se trenér Sparty Václav Jílek. "Za moji krátkou trenérskou kariéru jsem byl jen jednou vykázán na tribunu, teď by to možná bylo postižitelné jinak. Ale ještě nevím, jak to bude s tím sčítáním karet. Ale bude to především otázka sebekontroly," přidal sparťanský kouč.