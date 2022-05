Obránce Šimek: Ego musí jít stranou, se Švédy by nás nezachránil ani Hašek

Tampere (Finsko) - Především zbytečná vyloučení a výpadek ve druhé třetině byly podle Radima Šimka hlavními příčinami nedělní porážky hokejistů se Švédy na mistrovství světa. Obránce San Jose mrzelo, že špatnou hru týmu pak odnesl střídáním brankář Karel Vejmelka. Podle Šimkova názoru by národní tým v nepovedeném duelu proti Tre kronor nezachránil ani legendární Dominik Hašek.

Národní tým prohrál 3:5 vedle jiného i proto, že s prvním silným protivníkem, jehož na turnaji potkal, se do hry vrátil mnohaletý palčivý problém českých hokejistů na mezinárodní scéně, zbytečná vyloučení. "Nevím, zda se prostě nějak lépe koncentrovat nebo jestli to ego hraje svou roli. Každopádně ego je potřeba hodit za hlavu a uvědomit si, že jsme tady za Českou republiku," řekl v rozhovoru s novináři Šimek.

Češi inkasovali v oslabení dvakrát, z toho jednou při hře ve třech proti pěti. Dvojnásobnou přesilovku nabídli Seveřanům na téměř minutu a půl.

"Někdy se to prostě blbě sejde. Chcete vyhodit puk z pásma o plexi, naberete to ale na vidle a skončí to na tribuně... Někdy se tohle i z přemíry snahy stane. Musíme být lépe koncentrovaní a mít také lepší pohyb, protože když faulujete hokejkou, znamená to, že nemáte takový pohyb," konstatoval Šimek.

Švédům stačilo na obrat z 0:1 na 4:1 necelých deset minut. Češi vypadli z role a Šimek přiznal, že šlo o názornou ukázku toho, jaký bude výsledek, když hráči ustoupí od systému nastaveného trenéry v čele s Karim Jalonenem. "Systém, co hrajeme, se opírá o totální defenzivu, ale Švédové tam měli brejky, z nichž dali gól, měli tam i hodně přečíslení, což se prostě proti takhle dobrým týmům nesmí stávat," podotkl Šimek.

Velmi nepovedená pasáž ho mrzela i kvůli Vejmelkovi, který dochytal již před polovinou zápasu. Zastoupil ho Marek Langhamer. "Bylo mi Karla líto, když ho vystřídali, ale bohužel i tohle k hokeji patří. My jsme mu tedy vůbec nepomohli. Takhle k tomu nesmíme přistupovat, protože to i kdyby tam byl pak Dominik Hašek ve svých nejlepších letech, dopadlo by to stejně," podotkl Šimek.

První třetina ještě nebyla podle jeho názoru úplně špatná. "Nejhorší byla z naší strany ta druhá. V ní jsme podle mého celkově úplně vypadli ze systému, přestali jsme hrát a Švédové to potrestali. Musíme si to ukázat na videu a poučit se z toho. Třetí třetinu to už bylo dobré, kdybychom stejně hráli celý zápas, tak bychom asi uhráli lepší výsledek. Určitě bychom brali alespoň bod, kdybychom hráli takhle v pohybu a pohromadě celý zápas. Bohužel jsme začali pozdě, hraje se šedesát minut, ne čtyřicet," řekl Šimek.

"Nevím, zda jsme to se Švédy nějak podcenili, hráli laxněji a nedávali do toho sto procent. Přitom dobře víme, jak dobrý tým Švédové mají. Měl jsem také pocit, že jak Britové, tak i Švédové nás měli dobře načtené. Ale od toho tam jsou Kari a další trenéři, aby na to zareagovali. Prohráli jsme, musíme to hodit za hlavu a připravit se dobře na další zápas," prohlásil Šimek.

Jako pozitivní vnímá, že podobné varování přišlo hned zkraje turnaje. "Určitě je lepší prohrát teď, než dostat ťafku třeba sedmý zápas ve skupině a být rozhození na čtvrtfinále. Nic to ale nemění na tom, že to byl pro nás důležitý zápas, protože ty dobré týmy chceme určitě porážet, abychom postoupili z co nejlepšího místa a měli co možná nejlepší výchozí pozici. Z těch papírově silných týmů nás čekají ještě Američani a Finové, tak musíme ty body sebrat s nimi," řekl Šimek.

Pomoci by k tomu měl i obránce Michal Kempný, další posila z NHL. "Kempes je výborný hokejista. Měl problémy se zraněním, to jsem ho trochu litoval, protože jsem si zraněními také prošel. Má určitě týmu co dát. Jde o hráče NHL, který vyhrál Stanley Cup. Bude určitě přínosem," věří Šimek.

