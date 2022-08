Obránce Ševc ukončil kariéru, Mladá Boleslav přišla o kapitána

Mladá Boleslav - Hokejový obránce Martin Ševc ukončil ve 40 letech kariéru. Účastník mistrovství světa v roce 2014 v Minsku během ní získal čtyři mistrovské titulu ve Švédsku a v roce 2016 se radoval z triumfu v extralize s Libercem. Poslední tři sezony strávil v Mladé Boleslavi, kterou vedl jako kapitán.

"Končí významná osobnost českého hokeje, typ poctivého hráče se slovem v kabině, jaký se dnes už jen tak nevidí. Je nám ctí, že jsme ho poslední tři roky měli ve svých řadách," uvedl na klubovém webu majitel Mladé Boleslavi Jan Plachý.

"Já jsem vždycky říkal, že bych nerad odcházel, až mě někdo bude vyhazovat. Že chci skončit, dokud jsem trochu prospěšný na ledě. V uplynulé sezoně jsem snad ještě opravdu něco uhrál. Ale tak nějak jsem dospěl k tomu, že už to nechci dál pokoušet. Kdykoliv by to mohlo sklouznout na opačnou stranu, a to bych nechtěl," řekl Ševc.

Do extraligy vstoupil v sezoně 2001/02 v dresu Kladna. Na závěr ročníku 2005/06 odešel do Färjestadu a dočkal se prvního titulu. Potom se vrátil do Kladna, odkud si za rok ještě odskočil do Basileje. Následovala angažmá opět ve Färjestadu, v Dinamu Minsk v KHL, v dalším švédském klubu Skelleftea AIK a také ve Lvu Praha v KHL. Do extraligy se vrátil v roce 2015 v barvách Liberce.

Zlato ve Švédsku má i z let 2009 a 2011 s Färjestadem a potom se Skellefteou z ročníku 2012/13, který načal v nakonec také mistrovské Plzni. V roce 2015 se rozloučil se Skellefteou stříbrem a finále extraligy si zahrál také v letech 2017 a 2019 s Libercem.

O konci kariéry už přemýšlel během uplynulé sezony. "Určitě k tomu přispívala i skutečnost, že základní část se nám nepovedla. Dost mě to užíralo, připadal jsem si za to zodpovědný, byl jsem kapitán, takže jsem měl pocit, že to jde nejvíc za mnou. Myslím, že jako tým, ani já jako jedinec, jsme nepodávali žádné geniální výkony," uvedl Ševc.

"Tehdy to ve mně začalo hodně hlodat, jestli ještě takové nervy mám zapotřebí. Dá se říct, že s koncem základní části jsem byl rozhodnutý. V play off se to pak otočilo a ve mně to začalo hlodat zase z opačného směru - že by to za to možná ještě stálo. Ale jak pak běželo léto a já uvažoval opravdu v klidu a bez emocí, rozsekl jsem to nakonec takhle. Nabídek bylo celkem dost, ale já už si řekl, že už to stačilo," dodal Ševc, který si s Bruslařským klubem zahrál v semifinále.