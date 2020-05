Obránce Jaroměřský bude hrát za Třinec, z Polska se vrací Raszka

Třinec - Obránce Jan Jaroměřský se stal posilou hokejistů Třince, kam přestoupil po skončení smlouvy z Olomouce. Oceláři získal také brankáře Ondřeje Raszku z polského Jastrzebie, který ale bude nastupovat v prvoligovém Frýdku-Místku. Nové smlouvy uzavřeli útočníci Matěj Stránský, Erik Hrňa a obránci Marian Adámek, Guntis Galvinš, Filip Haman a Ondřej Hrachovský. Klub naopak opouštějí brankář Petr Kváča, obránce Vladimír Roth a útočníci Roman Szturc a Jan Hladonik.

Jednatřicetiletý Jaroměřský opustil Olomouc po sedmi letech. V uplynulé sezoně si připsal ve 49 zápasech 11 bodů za čtyři branky a sedm asistencí. Rodák z Turnova a odchovanec Mladé Boleslavi má na kontě v extralize 259 zápasů a 56 bodů za 17 gólů a 39 asistencí.

"Stal se z něj výborný obránce, nabral herní zkušenosti, dovede číst hru, ale dokáže i v pravý čas podpořit útok. Jeho čísla hovoří jasně. Loni byl během 49 zápasů na ledě jen u 22 inkasovaných branek Olomouce při rovnovážném stavu na ledě, to je naprosto fantastický výsledek," řekl klubovému webu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Třicetiletý Raszka, který má polské občanství, je odchovancem Třince. Za Oceláře nastoupil v sezoně 2008/09 v jednom zápase v extralize. V Polsku působil od roku 2010, nastupoval i za tamní reprezentaci.

Oceláři si pojistili také služby šesti hráčů v čele s nejproduktivnějším členem týmu z uplynulé sezony Stránským. Nové smlouvy mají i asistent trenéra Václava Varadi Marek Zadina a trenér brankářů Jaroslav Kameš.

"Naší velkou prioritou bylo udržet co nejvíc stávajících hráčů. O nejlepší hráče úspěšných klubů je vždy zájem, zejména v zahraničí. Prošla si tím v minulosti Kometa, Sparta i Liberec. To je prostě daň za úspěch," uvedl Peterek. "A nám se podařilo udržet všechny reprezentanty včetně našeho nejproduktivnějšího hráče loňské sezony Matěje Stránského, o kterého byl zájem například ve Švýcarsku. To vnímám jako super úspěch, není to samozřejmost," doplnil Peterek.

Po konci smlouvy opouštějí Oceláře Kváča, Roth, Hladonik a Szturc. "U některých jsme dospěli k názoru, že už by pro nás nebyli tak platní, jak bychom potřebovali. Dalším jsme nabídku na nový kontrakt předložili, ale oni se nakonec rozhodli podepsat smlouvu s jiným klubem. Mrzí nás zejména odchody Petra Kváči a Honzy Hladonika," prohlásil Peterek.

Jasno zatím není o působení brankáře Lukáše Danečka, obránců Jakuba Matyáše, Lukáše Krajíčka a útočníků Wojtka Wolského, Martina Adamského, Jiřího Polanského a Štěpána Novotného. "Lukáš Krajíček a Štěpán Novotný se rozhodli přerušit své kariéry. V klubu mají tedy aktuálně pozastavené smlouvy," řekl Peterek.

"S Lukášem Danečkem a Kubou Matyášem se o případné spolupráci jedná. Nabídku na novou smlouvu dostal i Wojtek Wolski, ale jeho původní finanční nároky byly velmi vysoké už v době, kdy jsme nevěděli, že budeme mít nižší rozpočet. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. My i Wojtek budeme určitě reagovat na to, co nám příští dny a měsíce přinesou, nicméně definitivní ne jsme si neřekli," uvedl Peterek.

Osmatřicetiletý Polanský dostal od klubu nabídku působit v partnerském Frýdku-Místku s tím, že by mohl Třinci vypomáhat. "V podobném duchu jednáme i se stejně starým Martinem Adamským. Rozpočet je ovšem neúprosný a je těžké mít v týmu všechny hráče, které bychom si přáli, nebo si to zasloužili. Takže také zde čekáme, jak se celá situace vyvine."

Oceláři, kteří loni získali titul a v uplynulé nedohrané sezoně kvůli koronaviru skončili druzí v základní části, kvůli nejistotě s ekonomickými dopady pandemie s dalším posilováním vyčkávají. "Je to bezprecedentní stav, kdy se spousta věcí mění ze dne na den anebo v samotných počátcích pandemie dokonce z hodiny na hodinu. Ani lékaři, ani politici s jistotou neví, jak to bude dál. Stejně tak naši partneři a sponzoři úplně přesně netuší, jak na tom budou ekonomicky. Proto pro příští sezonu pracujeme s nižším rozpočtem," uvedl Peterek.

Přesto chce klub ještě posilovat. "Už v minulosti se nám podařilo přivést borce jako Wojtek Wolski, chvíli tu byl Andrej Nestrašil a další. Byl bych rád, kdyby se nám opět povedlo něco podobného," řekl Peterek.

"S některými jmény z této kategorie výrazně nadstandardních hráčů jsme v kontaktu, ale musíme si uvědomit, že jde o opravdu rozdílové hokejisty, o které je velký zájem a kteří si mohou vybírat. Netlačí je čas, aby měli podepsáno hned k 1. květnu," dodal Peterek.