Obránce Hájek z New York Rangers posílil Kometu Brno

Hokejista New York Rangers Libor Hájek.

Hokejista New York Rangers Libor Hájek. ČTK/AP/Frank Franklin II

Brno - Hokejový obránce Libor Hájek z New York Rangers vypomůže dočasně v extralize Kometě Brno. Hrát by měl už dnes doma proti Mladé Boleslavi. Dvaadvacetiletý Hájek prošel mládežnickými týmy Komety a v jejím dresu si zahrál v nejvyšší soutěži v ročníku 2014/15 před odchodem do Severní Ameriky.

Hájek je druhou posilou Komety s platným kontraktem v NHL po obránci Jakubovi Zbořilovi z Bostonu. Nejlepší liga světa plánuje start soutěže až 1. ledna.

O možném Hájkovu příchodu mluvil už v první polovině září majitel, generální manažer a hlavní trenér Komety Libor Zábranský, ale sám hráč pobývající v Ostravě nakonec uvedl, že by chtěl působit v Olomouci. Za tu ale nenastoupil a nakonec se po přerušení extraligy dohodl přeci jen s Kometou.

Hájek v létě figuroval na soupisce Rangers pro dohrávku NHL, ale do soutěžních zápasů nezasáhl a představil se jen v jediném přípravném utkání před restartem soutěže.

Za klub z Manhattanu sehrál v NHL 33 duelů a připsal si gól a pět asistencí, v uplynulém ročníku to bylo 28 zápasů a pět přihrávek. Na farmě v AHL v dresu Hartfordu se představil ve 23 utkáních, vstřelil jednu branku a na dvě přihrál.

Za Kometu Hájek v sezoně 2014/15 stihl v extralize 24 zápasů a připsal si jednu asistenci. Potom odešel do WHL, kde nastupoval za Saskatoon a Reginu. V NHL jej v roce 2016 draftovala ve druhém kole na 37. místě Tampa Bay a Rangers na něj získali práva v únoru 2018.

Kometě při velké marodce vypomohou i útočníci Tomáš Svoboda a Adam Gajarský, kteří budou v Brně působit formou takzvaných střídavých startů.

Dvacetiletý Gajarský je kmenovým hráčem prvoligového Vsetína a v Kometě působil v mládežnickém věku před odchodem do zámoří v roce 2018. V extralize si za Brno připsal tři starty.

I třiatřicetiletý Svoboda za moravský klub v minulosti několikrát hrál, naposledy v sezoně 2017/18. Útočník, který v extralize odehrál za šest klubů 541 zápasů a nasbíral 286 bodů, je nyní hráčem druholigového Znojma.