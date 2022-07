Obrana zrušila tendr na nákup bojových vozidel, osloví přímo švédského výrobce

Praha - Ministerstvo obrany zrušilo tendr na nákup pásových bojových vozidel (BVP) pěchoty za více než 50 miliard korun. Nově osloví přímo švédského výrobce stroje CV90 BAE Systems. Rozhodla o tom dnes vláda, řekli novinářům premiér Petr Fiala (ODS) a ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Tendr byl podle Černochové zrušen na základě doporučení právní kanceláře. Nové stroje mají nahradit letitá sovětská vozidla. Armáda jich poptává 210.

Dosavadní tendr, ve kterém zůstali tři potenciální dodavatelé, nabral postupně několikaleté zpoždění. Předchozí vláda ho přerušila, protože předložené nabídky nesplnily armádní požadavky. Koncem června ministerstvo zaslalo třem účastníkům tendru nové podmínky výběrového řízení. Bylo mezi nimi vzdání se nároků na náhradu škody, která by firmám mohla vzniknout v souvislosti s dosavadním průběhem tendru, nebo nepřekročitelnost původní předpokládané hodnoty zakázky 51,68 miliardy korun včetně DPH. Nové podmínky neodsouhlasily podle dostupných informací španělský GDELS s vozidlem ASCOD a německý Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Černochová už dříve uvedla, že měl být rovnou vyřazen jeden uchazeč, který nesplnil technické ani finanční podmínky. Bývalý ministr obrany a nynější šéf sněmovního branného výboru Lubomír Metnar (za ANO) ale uvedl, že odborná skupina mu tehdy doporučila tento postup.

S nabídkou na účast v tendru oslovil úřad čtyři firmy. Kromě těch, které podaly nabídku, bylo původně účastníkem i německé konsorcium PSM s obrněncem Puma. Ze soutěže ale odstoupilo, protože jeho vozidlo by nenaplnilo armádní požadavky.

Černochová dnes uvedla, že s ohledem na doporučení právní kanceláře nezbylo než tendr zrušit. Připomněla, že Slovensko v červnu oznámilo koupi 152 pásových obrněných vozidel od Švédska za zhruba 1,69 miliardy eur (41,7 miliardy korun). Nákup se chce pokusit se sousedy koordinovat, existuje podle ní díky tomu i šance na slevu či rychlejší dodávky. "Jdeme vyjednávat se švédskou vládou, ale nezavíráme si cesty pro další možnosti, které mohou nastat," doplnila.

S nákupem by podle Černochové měl počítat už státní rozpočet pro příští rok. Při vyjednávání chce dosáhnout toho, aby se na zakázce minimálně ze 40 procent podílel český průmysl, dalšími kritérii budou rychlost dodání a cena. "Fronty na jakýkoliv vojenský materiál jsou nyní velice dlouhé a my se musíme co nejrychleji do té fronty postavit," uvedla Černochová.

Premiér Fiala označil dnešní rozhodnutí o BVP i amerických bojových letounech F-35 Lightning za krok směrem k posílení obranyschopnosti ČR v příštích desítkách let, k modernizaci armády a plnění závazků vyplývajících z členství v NATO. Náčelník generálního štábu Karel Řehka uvedl, že se švédskými BVP je armáda schopná pracovat. "Je to vyhovující vozidlo pro koncepci našich ozbrojených sil a vozidlo, které potřebujeme. Pokud k tomu (nákupu) dojde, jsme s tímto výběrem spokojeni," uvedl.

Nová vozidla mají nahradit letité obrněnce pocházející ještě z dob Sovětského svazu. Stroje budou tvořit páteř těžké brigády, kterou se Česko v NATO zavázalo mít k dispozici v roce 2026. Armáda požaduje vozidla v sedmi modifikacích. Většina bude sloužit jako bojová vozidla pěchoty, která mají uvézt 11 vojáků, mít věž s osádkou a kanon ráže 30 milimetrů. Další budou ve verzích velitelské, průzkumné, ženijní, vyprošťovací, zdravotnické a jako dělostřelecká pozorovatelna.

První generace stroje CV-90 byla vyvinuta v 80. letech minulého století, nyní výrobce nabízí novou řadu MkIV. Podle dřívějšího vyjádření firmy má oproti předchozím modelům například zvýšený výkon motoru či vylepšené bojové schopnosti. BAE Systems dosud prodala téměř 1300 strojů CV90, využívá je sedm evropských zemí.

Výrobce švédských obrněnců potěšilo rozhodnutí vlády, konkurence vyčkává Společnost BAE Systems, švédského výrobce obrněnce CV90, potěšilo rozhodnutí české vlády zahájit přímé jednání se Švédskem o nákupu bojových vozidel pěchoty pro českou armádu. Firma věří, že vozidlo CV90 je pro Česko nejlepší volbou, sdělil ČTK její mediální zástupce Zdeněk Soudný. Německá fírma Rheinmetall Landsysteme je rozhodnutím překvapena. Španělský výrobce GDELS chce před dalším rozhodnutím situaci analyzovat. "BAE Systems je připravena podpořit vlády České republiky a Švédska v jejich diskusích s cílem zajistit úspěšnou realizaci projektu," uvedla společnost v prohlášení, které ČTK poskytl její mediální zástupce Soudný. Vzájemná spolupráce by podle firmy přinesla výhody i pro český obranný průmysl. "BAE Systems investovala značné úsilí do budování vztahů s českými průmyslovými partnery a mnozí jsou již součástí našeho dodavatelského řetězce. Nyní máme příležitost tyto vztahy dále rozšířit," uvedla společnost. Společnost Rheinmetall ČTK sdělila, že ji rozhodnutí ministerstva překvapilo. "Jsme i nadále přesvědčeni, že vozidlo Lynx KF41 je pro Armádu ČR nejlepší volbou ve všech kritériích. Při každé vhodné příležitosti budeme zdůrazňovat jeho kvality," citovala vyjádření firmy jejich mediální zástupkyně v Česku Kateřina Fričová z BEST Communications. Společnost GDELS vzala dnešní prohlášení ministryně obrany Jany Černochové (ODS) na vědomí. "Než GDELS rozhodne o dalších krocích, bude situaci analyzovat, přezkoumá možnosti a bude sledovat další vývoj," sdělil ČTK její zástupce Marc-Aurel Bischoff. Dodal, že postoj firmy se nemění a že je českému ministerstvu obrany k dispozici k jednání o společném programu, který by vycházel z návrhu, který společnost GDELS předložila. "Jsme stále přesvědčeni, že náš přístup přináší České republice výrazně větší výhody, pokud jde o cenu, ekonomické a průmyslové výhody a rychlé dodávky vozidel," uvedl. Firma poslala nedávno dopis členům sněmovního výboru pro obranu. Oznámila v něm, že navrhuje jako další postup mezivládní dododu. Podle informací ČTK španělský výrobce v dopise například slibuje, že je připraven na úplný transfer technologie do ČR a na výrobu podvozku i věže stroje na českém území. Nechce ale spolupracovat se státním podnikem VOP CZ, nýbrž s holdingem Czechoslovak Group. S ním se už firma v minulosti domluvila při výrobě pandurů. Dříve slíbenou cenu zakázky je připraven GDELS dodržet, pokud ministerstvo "akceptuje doporučené iniciativy na snížení nákladů".