Obrana uzavřela smlouvu na nákup dalších deseti houfnic Caesar za 1,77 mld. Kč

Praha - Ministerstvo obrany ve středu uzavřelo dodatek ke smlouvě na nákup dalších deseti francouzských houfnic Caesar, zaplatí za ně 1,77 miliardy korun. Celkem jich armáda dostane od francouzské firmy Nexter Systems 62, stát dohromady budou 10,3 miliardy korun. ČTK to dnes sdělil David Šebek z tiskového oddělení ministerstva obrany. Děla by česká armáda měla dostat do konce roku 2026.

Dodatek smlouvy ve středu podepsali náměstek ministryně obrany Lubor Koudelka a viceprezident Nexter Systems Olivier Travert. Ve středu také ministryně obrany Jana Černochová (ODS) oznámila vládě, že desítky tisíc kusů nábojů do těchto děl armádě dodá česká firma STV Group.

Uzavřením dodatku ministerstvo podle Šebka reagovalo nejen na zhoršenou bezpečnostní situaci ve světě, kvůli které musí urychlit modernizační projekty, ale především na požadavek armády na doplnění množství pořizovaných děl. Nový počet podle ministerstva zajistí plnění všech úkolů české armády.

"Nákupem těchto děl děláme další krok k tolik potřebné modernizaci naší armády a snížení vnitřního dluhu, který vůči armádě stále máme," uvedla Černochová. "Jsem velmi ráda, že se nám uzavřením dodatku zároveň povedlo rezervovat pro Českou republiku kapacitu ve výrobních linkách, které jsou vlivem války na Ukrajině na příští roky beznadějně obsazené," dodala.

Smlouvu na nákup samohybných houfnic za 8,5 miliardy korun ministerstvo podepsalo loni. Ve výzbroji české armády nahradí děla Dana, které neodpovídají požadavkům NATO na dostřel i na ráži, kterou spojenci používají. Většinu děl zkompletuje v Česku holding Czechoslovak Group, který dodá podvozky Tatra a pancéřové kabiny. První kusy budou vyrobeny ve Francii.

Končící děla Dana, které v armádě slouží déle než 40 let, jsou schopna dostřelit asi 20 kilometrů, pořizovaná děla až 40. Dany využívají munici ráže 152 milimetrů, zatímco dělo Caesar munici ráže 155 milimetrů, kterou používají spojenci v NATO. Sjednocení ráže je podle náčelníka dělostřelectva Marcela Křenka důležité pro společné operace NATO. "Jednotná ráže by v případě konfliktu umožnila intenzifikovat logistickou podporu," uvedl.

Dělostřelecké náboje nové ráže armádě dodá česká firma STV Group, do roku 2029 za ni na základě chystané rámcové smlouvy může ministerstvo zaplatit za desítky tisíc střel až 10,17 miliardy korun bez DPH.

Samohybné houfnice jsou podle Křenka jedním ze základních zbraňových systémů pozemního vojska. "I přes svůj dostřel je i nadále úkolem dělostřeleckých oddílů podporovat vševojskové jednotky, nicméně možnost ničit cíle v hloubce sestavy protivníka nám vytváří nezpochybnitelnou taktickou výhodu," uvedl.