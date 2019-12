Obrana má dohodu o zapojení českých firem do výroby vrtulníků

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Filip Říha (vlevo) a zástupce firmy Bell Erwin Boone podepsali 19. prosince 2019 v Praze memorandum, které převezme záštitu nad zapojením českého průmyslu do zakázky koupě 12 amerických vojenských vrtulníků.

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany Filip Říha (vlevo) a zástupce firmy Bell Erwin Boone podepsali 19. prosince 2019 v Praze memorandum, které převezme záštitu nad zapojením českého průmyslu do zakázky koupě 12 amerických vojenských vrtulníků. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Ministerstvo obrany stvrdilo s firmou Bell dokument, který zaštítí zapojení českého průmyslu do zakázky na výrobu 12 amerických vojenských vrtulníků. Na ministerstvu obrany ho podepsali náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Filip Říha a zástupce firmy Bell Erwin Boone. Říha zároveň převzal dohody mezi americkým výrobcem a českými firmami.

Fotogalerie

Smlouvu o nákupu 12 vrtulníků firmy Bell prostřednictvím americké vlády podepsal ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) před týdnem v Pentagonu. Česko za osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper zaplatí asi 14,7 miliardy korun bez DPH. Součástí dohody je i dodávka zbraní, munice, simulátoru nebo vyškolení pilotů a personálu.

Součástí dohody uzavřené v USA je zapojení českého průmyslu do zakázky v podílu 30 procent. Američtí zbrojaři již uzavřeli dohody o příslušné spolupráci se státními podniky LOM Praha a Vojenským technickým ústavem (VTÚ) a s firmami Aero Vodochody, Ray Service a VR Group. Podrobnosti o jejich konkrétním zapojení zatím zveřejněna nebyla. Říha dnes od Boonea tyto dokumenty převzal.

Státní podnik LOM Praha v současné době zajišťuje pro armádu servis vrtulníků řady Mi, Ray Service se specializuje například na výrobu kabeláže, Aero Vodochody v minulosti například vyrábělo kokpity pro vrtulníky Black Hawk. VR Group se zabývá výcvikem či výrobou simulátorů.

Říha označil převzetí memorand za důležitý krok, protože ministerstvo slíbilo do konce roku uzavření některých projektů, do kterých se bude moct zapojit i český průmysl. "Vnímám proto jako veliký úspěch, že pět českých firem mělo možnost podepsat s americkou společností, ať už memoranda, nebo přímo smlouvy, o spolupráci a zapojení do projektu na pořízení vrtulníků," uvedl Říha.

Podle Boonea získá Česká republika pořízením vrtulníků Venom a Viper jako první mimo Spojené státy větší operační flexibilitu při nasazení. "Výhodu této kombinace už v praxi ověřili příslušníci americké námořní pěchoty, a jsem si jist, že z toho bude těžit i Armáda ČR," uvedl.