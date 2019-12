Obrana do konce roku zaplatí první splátku za americké vrtulníky

Praha - Ministerstvo obrany by již příští týden mohlo zaplatit první splátku zhruba 850 milionů korun za americké vojenské vrtulníky. ČTK to dnes řekla náměstkyně pro řízení ekonomické Blanka Cupáková. Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) budou splátky rozložené až do roku 2024. Smlouvu o nákupu 12 vrtulníků firmy Bell prostřednictvím americké vlády Metnar podepsal v Pentagonu ve čtvrtek. Příští týden také ministerstvo chystá podpis memoranda s firmou Bell, které převezme záštitu nad zapojením českého průmyslu do této zakázky.

Česká republika za vrtulníky zaplatí 646 milionů dolarů, což je podle aktuálního kurzu 14,74 miliardy korun bez DPH. "Finální částka se bude odvíjet od aktuálního kurzu České národní banky," poznamenala Cupáková. Může tak podle ní být odlišná i v řádu stamilionů korun.

Armáda by nově vyrobených osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper měla dostat v roce 2023. Na tento rok ministerstvo počítá s nejvyšší platbou. Podle náměstka pro vyzbrojování Filipa Říhy je první platba z hlediska amerických zákonů důležitá.

Ministerstvo obrany chce také 19. prosince podepsat memorandum, které zaštítí dohody pěti českých firem se společností Bell. Podle Říhy ministerstvo vložilo "dost energie" do toho, aby se české společnosti do tendru mohly zapojit. "Otevřeli jsme podmínky pro české firmy, tak chceme, aby tam byla určitá vážnost i v právním slova smyslu," poznamenal k memorandu. Zdůraznil, že si obrana dává pozor, aby toto její zapojení nebylo v rovině offsetů, které nepovolují americké ani evropské zákony. Metnar zdůraznil, že státní podniky LOM Praha a Vojenský technický ústav (VTÚ) a firmy Aero Vodochody, Ray Service a VR Group se do výroby vrtulníků zapojí z více než 30 procent.

Říha ČTK řekl, že u velkých zakázek zavádí institut takzvaných kontrolních dní, kdy on nebo někdo z jeho kolegů navštíví výrobce a zkontroluje proces zakázky. Užší kontakt s výrobcem podle něj zajistí ministerstvu lepší informace. Kontrolu výroby plánuje i v případě helikoptér.

Během přípravy nákupu Česko zvažovalo i nákup italských strojů Agusta AW 139M od společnosti Leonardo, které byly podle odborníků výrazně levnější, například ale nesplňovaly armádní požadavek na odzkoušení v operacích. "Operačně ověřený, víceúčelový vojenský vrtulník s certifikovanou výzbrojí a formou nákupu vláda-vláda nám nenabídl nikdo jiný než Spojené státy," řekl ČTK Metnar.

Web Security magazín ve čtvrtek uvedl, že Leonardo se obrátilo na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Žádá ho, aby se ministerstvo obrany zabývalo námitkami, které má proti rozhodnutí nakoupit vrtulníky mezivládní dohodou. Metnar takový postup italské firmy označil za nehorázný a neseriózní. "Česká republika je naprosto suverénní stát. Když se Česká republika, potažmo vláda, rozhodne touto formou pořizovat tyto vrtulníky, tuto techniku, je naprostá nehoráznost, aby soukromá firma tuto zakázku torpédovala," řekl novinářům po příletu z USA. Dodal, že ČR postupovala v souladu s českým i evropským právem.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda ČTK sdělil, že úřad podnět ohledně vrtulníků neobdržel. "Nevedeme šetření ani správní řízení," uvedl.