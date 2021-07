Obou Stanley Cupů si vážím úplně stejně, prohlásil útočník Tampy Bay Palát

Praha/Tampa (USA) - Podle útočníka Ondřeje Paláta si hokejisté Tampy Bay užili cestu za obhajobou Stanleyova poháru díky přítomnosti fanoušků v halách víc než loni, kdy se bez nich hrálo v "bublině" v Edmontonu a Torontu. Obou vítězství si váží stejně. Věří, že na rozdíl od minulého roku slavná hokejová trofej dorazí během léta i do Česka.

"Oba Stanley Cupy bylo stejně náročné vyhrát, ale toto play off, jak to bylo s fanoušky, bylo lepší. Užili jsme si to víc. I série byly náročnější. Využívali jsme toho, když jsme hráli doma, byli jsme před našimi fanoušky. Potom jsme hráli venku, takže byli zase proti nám. Výhody, když hrajete doma a venku, byly tuto sezonu určitě znát víc, než když jsme hráli loni v bublině, kde nebyl nikdo," řekl Palát v on-line rozhovoru s českými novináři, který zprostředkovala agentura Sport Invest.

Zatímco loni Lightning zdolali Dallas 4:2 na zápasy, letos proti Montrealu potřebovali o utkání méně. Pátý duel vyhráli doma před zraky 18.110 diváků 1:0. "Tohoto Stanley Cupu si vážím úplně stejně jako prvního. Bylo ale samozřejmě úplně něco jiného vyhrát doma před plnou halou a slavit to potom s manželkou a se všemi rodinami, co tam byly. Bohužel moje rodina nemohla přiletět, protože hranice nejsou pořád otevřené. To mě hrozně mrzí," uvedl třicetiletý rodák z Frýdku-Místku.

Doufá, že Stanley Cup se ukáže i v Česku, což loni kvůli pandemii koronaviru nešlo. "Pevně věřím, že nám to NHL umožní, ale nemáme moc času. Jsou dva nebo tři měsíce do začátku kempu," konstatoval Palát, jehož malá dcera se u trofeje nechce fotit. "Včera jsme se fotili u Stanley Cupu a zase brečela."

Před floridským celkem naposledy ovládl NHL dvakrát po sobě Pittsburgh v letech 2016 a 2017. "Opravdu si toho moc vážím a jsem moc rád, že jsme to dokázali. Říká se, že to je nejtěžší trofej, kterou lze ve sportu vyhrát. Můžu to potvrdit. Není jednoduché projít si celým play off. Výhra vezme hodně sil. Na konci už jenom makáte a ani nevnímáte strategie, chcete to urvat. Tento tým byl výjimečný a budu na to strašně dobře vzpomínat. Oslavy probíhají pořád a ještě pár dnů budou. Moc si to užíváme," prohlásil Palát.

Na výhře Lightning se podílel i obránce Jan Rutta. "Jsem moc rád za Rutiče, že dal v play off dva góly, když v základní části nedal ani jeden. Hrál výborně. Před pár roky hrál v Chomutově a teď je dvojnásobný vítěz Stanley Cupu. Jsem moc rád, že je tady," pochválil Palát rodáka z Písku.

Před nimi se z českých hokejistů povedlo vyhrát dvakrát za sebou jen Jaroslavu Pouzarovi s Edmontonem v letech 1984 a 1985 a Jaromíru Jágrovi s Jiřím Hrdinou v barvách Pittsburghu v letech 1991 a 1992. "Zatím si to moc neuvědomuju, ani jsem o tomhle nevěděl. Je to pro mě čest být v této skupině," uvedl Palát.

Dokonce z třetího prvenství v řadě se radoval útočník Pat Maroon. Poprvé se dočkal před dvěma lety s rodným St. Louis. "Je to něco neskutečného. Jsem moc rád, že se mu to podařilo. Je to lídr, i když nehraje 20 minut za zápas. Vždycky něco v šatně řekne. Víte, co od něho očekávat," prohlásil Palát, který k obhajobě pomohl 13 body (5+8) ve 23 utkáních.

K vítězství výrazně přispěl gólman Andrej Vasilevskij, který si odnesl Conn Smythe Trophy pro nejužitečnějšího hráče play off. "Maká na sobě, je první na ledě, jde z něj poslední. Je zarputilý, každá porážka ho strašně štve. Ve všem je dobrý, je těžké mu dát gól i na tréninku. Hrál opravdu neskutečně. Hraje se nám před ním dobře, protože víme, že když je šance soupeře, on tam pro nás je a většinou to chytí. Je to absolutní špička," konstatoval Palát.

Za nejhorší okamžik vyřazovacích bojů označil šestý zápas semifinálové série s New York Islanders, kteří si v něm díky výhře 3:2 v prodloužení vynutili rozhodující duel. Ten svěřenci trenéra Jona Coopera vyhráli 1:0. "Na sedmý zápase se těšíte, ale taky víte, že může být trošku o štěstí. že můžou dát první gól a nám se zrovna nemusí dařit," uvedl Palát.

Uvědomuje si, že kvůli napjatému platovému stropu čekají mužstvo změny. "(Generální manažer) Julien BriseBois bude muset něco udělat, aby se v příští sezoně vešel pod platový strop. Pár hráčů bude vytrejdovaných, někdo půjde do (nového klubu) Seattlu. Tým stejný nebude," řekl Palát.