Obnovenou Růzeckou cestu z Tišnova do Jamného zdobí skříňkový oltář

Tišnov (Brněnsko) - Osm desítek lidí si dnes odpoledne udělalo procházku v polích mezi Tišnovem a Jamným na Brněnsku, aby přihlíželi žehnání skříňkového oltáře svaté Barbory, který zdobí obnovenou Růzeckou cestu. Oltář vytvořil amatérský kovář Radim TIchý. Námět pro své dílo ani jeho podobu nezvolil náhodnou.

"Obě blízké obce, Jamné i Železné, nesou názvy související s těžbou železa. Jamné jako jámy, ve kterých se těžilo, a Železné samozřejmě po samotném železe," řekl ČTK Tichý.

Skříňkový oltář je jeho druhým dílem, které Růzeckou cestu zdobí. Tím prvním je kovaný artefakt na kameni, který označuje cestu názvem. "Je to obnovená polní cesta, která kdysi spojovala Tišnov, Jamné a Rohozec - od toho název Rohozecká, zkomoleně Růzecká. Přemýšlel jsem, co dalšího by se dalo vytvořit, a nedaleko od místa, kde nyní stojí oltář, je lokalita nazvaná Křínky. Tento název má několik různých vysvětlení, ale jedno z nich se mi zalíbilo - že to původně byly Skříňky podle skříňkového oltáře. Proto jsem zvolil tuto formu," dodal kovář.

Otevírací oltář stojí na kamenném podstavci, kámen Tichý sám vylomil ze skály a opracoval, jen s transportem potřeboval pomoci. Zasvěcení svaté Barboře souvisí s někdejší těžbou v těchto místech. Oltářík je vyrobený z nerezové oceli a kolemjdoucí jej mohou otevřít i zavřít.

Žehnání oltáře se ujal křetínský farář Michal Polenda. "Říkám o něm, že je můj dvorní farář, žehnal už mou křížovou cestu u Lomnice, oddával mě a křtil i moje děti," podotkl Tichý.

Dílko vyrobil ve svém volném čase, což trvalo asi rok. Pro Růzeckou cestu jej vytvořil za cenu materiálu, na který přispěl Tišnov a několik sponzorů.