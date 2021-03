Objem úvěrů na bydlení stoupl v únoru o 2,4 miliardy na 22,5 miliardy

Praha - Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v únoru 22,5 miliardy Kč. To je o 2,4 miliardy více než v lednu 2021. Proti únoru 2020 je to o 6,6 miliardy, tedy o 42 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Vysoké prodeje hypotečních úvěrů, kterými začal leden tohoto roku, v únoru pokračují. Loňský rok byl rekordní. Přesto nástup do letošního roku překonává všechna očekávání. Hon na hypotéky a nemovitosti tedy pokračuje," uvedl poradce asociace Vladimír Staňura.

Index RPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB v únoru u hypotečních úvěrů po osmi měsících poklesů nepatrně stoupl na 2,16 procenta. Proti lednu vzrostl o 0,01 bodu. Úroková sazba zůstala na 1,99 procenta.

"RPSN hypotečních úvěrů poprvé po osmi měsících stoupla. Růst to byl zcela zanedbatelný. Já to ovšem vnímám jako první signál toho, že trh dosáhl svého dna a od této chvíle půjde nahoru. Myslím, že růst nebude díky konkurenci mezi bankami rychlý. Domnívám se ale, že to bude růst, který bude trvat delší dobu," upozornil Staňura.

Zájemci o hypoteční úvěr chtějí využít stávající nízké úrokové sazby a snaží se zafixovat si je na co nejdelší dobu, naznačil důvod enormního objemu hypoték. Druhým důvodem jsou podle něj obavy z inflace. Při odeznění nejhorší pandemie v létě prudce vzroste spotřeba a tlak na růst inflace ještě poroste. Za této situace je pro mnoho lidí investice do nemovitosti dobrou ochranou před rostoucí inflací, podotkl.

Refinancování je podle Staňury od září loňského roku ve svých objemech novým fenoménem hypotečního trhu. Běžné objemy refinancování se dlouhodobě pohybují kolem 2,5 miliardy korun měsíčně. V únoru se trh refinancování vyšplhal na trojnásobek normálu. Tato situace ještě nějakou dobu potrvá a bude trvat do té doby, než úrokové sazby vzrostou natolik, že se refinancování už nevyplatí, odhadl.