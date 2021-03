Objem úvěrů na bydlení klesl v lednu o tři miliardy na 20,1 miliardy

Praha - Objem nových hypotečních úvěrů na bydlení od bank a stavebních spořitelen dosáhl v lednu 20,1 miliardy Kč. To je o tři miliardy méně než v prosinci 2020. Proti lednu 2020 je to o 5,5 miliardy, tedy o 38 procent více. Vyplývá to z aktuálních statistik České národní banky a České bankovní asociace.

"Nástup do roku 2021 se z hlediska prodejů hypotečních úvěrů podle statistik ČNB podařil. Boom tedy pokračuje. A bude pokračovat do té doby, než se uklidní pandemická situace," uvedl poradce asociace Vladimír Staňura.

IndexRPSN (průměrná roční procentní sazba nákladů) podle statistiky ČNB byl v lednu u hypotečních úvěrů 2,15 procenta. Proti prosinci 2020 tak klesla o 0,03 procentního bodu. Proti lednu 2020 byla nižší o 0,40 bodu. Vyjádřeno měsíční splátkou jde o pokles za rok o 1000 Kč z průměrné hypotéky tři miliony Kč.

Druhým důležitým vlivem na prodeje má podle Staňury vývoj úrokových sazeb. Přestože v lednu marginálně klesly, cena peněz na mezibankovním trhu roste. Tím roste cena refinancování pro banky a výrazně se jim snižují marže. Několik bank už tento tlak nevydrželo a přes sveřepou konkurenci na trhu ohlásily, že půjdou se sazbami nahoru.

Refinancování hypotečních úvěrů od bank a stavebních spořitelen, tedy přechod k jiné bance za leden setrvalo na velmi vysoké úrovni 6,7 miliardy Kč. Jde o druhý největší objem refinancování v historii statistik ČNB. V porovnání s novými úvěry je to již třetina. "Vysoký objem refinancování bude pokračovat do doby, než vzrostou úrokové sazby natolik, aby se už klientům nevyplatilo. A to ještě mnoho měsíců potrvá," upozornil Staňura.