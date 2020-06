Objem sázek loni dosáhl 389 mld. Kč, výhry činily 353 mld. Kč

Praha - V Česku lidé loni prosázeli 389,2 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Generálního finančního ředitelství (GFŘ), které má ČTK k dispozici. Meziroční srovnání není možné, GFŘ změnilo metodiku výpočtu u automatů v hernách. Těm patřily více než dvě třetiny objemu, následovaly kurzové sázky s podílem 21,8 procenta. Vyplacené výhry dosáhly 352,9 miliardy korun, hrubé příjmy sázkových firem byly 36,3 miliardy korun.

Počet heren v Česku podle údajů ministerstva financí loni meziročně klesl o 33 procent na 1227. Počet automatů se snížil o 16,2 procenta na 36.464. Od roku 2012 se počet automatů snížil zhruba o polovinu.

Kurzové sázky loni tvořily více než pětinu procenta všech sázek. Jejich objem meziročně vzrostl o 22,3 procenta na 85 miliard korun. Na kamenných pobočkách stoupl o 3,6 procenta na 6,6 miliardy, na internetu o 24,1 procenta na 78,4 miliardy korun.

Následovala tzv. živá hra, kam spadají například ruleta, kostky nebo poker. Na tuto kategorii připadalo 5,7 procenta všech sázek. Objem se meziročně zvýšil o 5,9 procenta na 22,3 miliardy korun.

Objem sázek v loteriích, jako je například Sportka nebo stírací losy, loni meziročně vzrostl o 15 procent na 16,6 miliardy korun. Jejich podíl na celkových sázkách dosáhl 4,2 procenta.

Na ostatní kategorie, jako například bingo, tomboly nebo turnaje malého rozsahu, připadalo zhruba 0,1 procenta.

V roce 2018 dosáhl objem přijatých sázek 249,5 miliardy korun. Sázky na automatech v hernách byly 101,3 miliardy korun. Loni se zvýšily na 196,5 miliardy. "Skutečný úhrn přijatých vkladů v roce 2018 byl výrazně vyšší. Vzhledem k tomu, že u nově povolovaných technických zařízení má provozovatel technických zařízení zákonnou povinnost evidovat veškeré uskutečněné sázky a veškeré vyplacené výhry, nebrání již nic tomu, aby poplatníky daně z technické hry byly vykazovány zákonem požadované hodnoty," uvedl mluvčí GFŘ Lukáš Heřtus.

Jako příklad uvedl hráče, který do automatu vložil 5000 korun. Uskutečnil 1000 her po deseti korunách (10.000 Kč), přičemž v průběhu hry 8000 korun vyhrál. Celkově tak 2000 korun prohrál. V dřívějších letech se za vklad považovalo 5000 korun, podle nové metodiky je to 10.000 korun.

Podíl jednotlivých druhů sázek v roce 2019:

Druh Sázky (mld. Kč) Podíl (pct) Technická hra (zejména automaty) 265,24 68,2 Kurzové sázky 84,95 21,8 Živá hra (např. ruleta, kostky, karty) 22,34 5,7 Loterie (např. Sportka, stírací losy) 16,61 4,2 Ostatní (např. bingo, tomboly) 0,04 0,1 Celkem 389,18 100

Zdroj: Generální finanční ředitelství