Objem kurzových sázek se blíží normálu, chybí tenis

Praha - Objem kurzových sázek v Česku se v posledních týdnech blíží normálu. Zhruba tříměsíční výpadek kvůli opatřením proti šíření koronaviru však nahradit nelze. Tehdy tržby meziročně klesaly o desítky procent. Sázkaři stále postrádají například větší nabídku tenisových turnajů. V nabídce také chybějí zrušené nebo odložené velké soutěže, jako olympiáda, fotbalové Euro nebo MS v hokeji. Výhodou naopak je, že se v tradiční 'okurkové sezoně' letos dohrávaly největší fotbalové ligové soutěže, Liga mistrů nebo Evropská liga. Uvedli to zástupci sázkových kanceláří, které oslovila ČTK.

"Letošní rok měl být nabitý velkými akcemi, které byly odvolány či přeloženy, řada soutěží byla ukončena v nejatraktivnější fázi sezony, bez náhrady zrušena byla spousta velkých tenisových turnajů. Takto masivní tříměsíční výpadek nelze nahradit ani za předpokladu, že by po zbytek roku neplatila žádná omezení," uvedl mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Aktuálně je podle něj situace nesrovnatelně lepší, než byla třeba v dubnu, kdy byly dopady do nabídky skutečně fatální. Na přelomu března a dubna se z fotbalových soutěží hrály pravidelně pouze ligy v Bělorusku a Turkmenistánu. "Alespoň v některých prázdninových týdnech, kdy byly nakumulované dohrávky zejména fotbalových soutěží, jsme se byli schopni dřívějším výsledkům blížit. S ohledem na přetrvávající nejistotu lze ale těžko odhadnout, kdy budeme moci zodpovědně říci, že původní výkonnosti skutečně dosahujeme," doplnil Šrain.

V době rostoucího podílu takzvaných live sázek, které lze uzavírat opakovaně v průběhu zápasu, podle něj v nabídce chybí větší tenisové turnaje. Tento sport je po fotbalu druhým nejvíce sázeným. V live sázkách se na něj sází dokonce nejvíce. V pondělí startuje v New Yorku grandslamový turnaj US Open.

"Po odstávce většiny sportů a soutěží, kdy jsme pochopitelně zaznamenali velmi citelný propad náběrů až o desítky procent, se sázkaři vrátili a znovu se blížíme k číslům z dob před koronavirovou krizí. A to hlavně díky dohrávání top soutěží jako NHL, Ligy mistrů nebo Evropské ligy. Stoprocentní to ale ještě chvíli nebude," sdělil mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. Také on zmínil citelnou absenci významnějších tenisových turnajů. Podle něj hodně sázkařů přivítá, až se rozběhnou hokejové nebo basketbalové soutěže.

Mluvčí Chance Markéta Světlíková doplnila, že i v jarních měsících se podařilo udržet v nabídce relativně velký počet soutěží. "Mezi nové hvězdy sázkařů se vyšvihly sporty jako stolní tenis, zmenšená verze hokeje nebo e-sporty. Březen, duben a květen byly v průměru náběrově o 30 procent nižší v porovnání se stejnými měsíci loňského roku. Jak se v červnu pomalu začaly sportovní akce znovu rozjíždět, dokázali jsme se téměř dostat na obvyklou úroveň," dodala Světlíková.