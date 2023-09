Obhájkyně titulu Šwiateková postoupila do osmifinále US Open

Tenisový turnaj US Open, 1. září 2023, New York. Polská hráčka Iga Šwiateková.

Tenisový turnaj US Open, 1. září 2023, New York. Polská hráčka Iga Šwiateková. ČTK/AP/Mary Altaffer

New York - Světová jednička Iga Šwiateková postoupila na tenisovém US Open po dalším suverénním výkonu do osmifinále. Polská obhájkyně titulu porazila ve třetím kole Kaju Juvanovou ze Slovinska 6:0, 6:1, na kurtu se zdržela jen 49 minut.

Dvaadvacetiletá Šwiateková ztratila pouze jeden game i v úvodním duelu se Švédkou Rebeccou Petersonovou. Juvanové dnes čtyřnásobná grandslamová šampionka nenabídla ani jednu šanci k brejku a připsala si už desáté vítězství ve Flushing Meadows v řadě.

"Vyhrávat nad nejlepší kamarádkou není nic, co by se mi líbilo. Ale věděla jsem, že musím zůstat soustředěná a nemyslet na to," řekla Šwiateková v rozhovoru na kurtu. "Nemám mnoho přátel, ale ona je moje nejlepší kamarádka," konstatovala.