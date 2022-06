Obhájkyně Neumanová vyhrála silniční závod cyklistek a má třetí domácí titul

Mladá Vožice (Táborsko) - Cyklistka Tereza Neumanová obhájila na společném mistrovství Česka a Slovenska prvenství v silničním závodě. V jihočeské Mladé Vožici dosáhla díky úspěšnému finiši na třetí titul, vedle loňského se třiadvacetiletá závodnice radovala již v roce 2019. Mezi juniorkami byla nejrychlejší Julia Kopecky.

Společný závod žen a juniorek byl kvůli nepříznivé předpovědi počasí zkrácen na čtyři okruhy místo plánovaných pěti. Nejaktivnější v čele byla vítězka čtvrteční časovky Denisa Slámová, její pokusy rozhodnout únikem však úspěšné nebyly.

Rozhodovalo se v dojezdu šestičlenné skupiny. Stejně jako loni v Bánovcích nad Bebravou slavila republikový titul Neumanová těsně před Nikolou Bajgerovou. Loni třetí Nikolu Noskovou tentokrát předčila Kristýna Zemanová, Slámová dojela pátá.

"Když odjela Denisa Slámová, bylo nás tam pořád pět a měly jsme to pod kontrolou, i když měla k dobru i přes dvacet sekund. Je to ale zároveň vítězka časovky, takže jsme věděly, že ji nemůžeme nechat odjet daleko. Byl to jinak hodně náročný závod, jen mě mrzí, že to bylo zkrácené, ale i tak si myslím, že ten závod byl hodně spravedlivý," uvedla v rozhovoru pro Českou televizi Neumanová.

Zisk juniorského zlata si mohla užít členka vedoucí skupinky Kopecky, druhá Eliška Kvasničková, vítězka čtvrteční časovky, ztratila 49 sekund. Třetí byla Barbora Němcová.

Ve 13 hodin se vydají na trať junioři.