Obhájení stabilního rozpočtu je podle Metnara prvořadý cíl

Praha - Obhájení stabilního a předvídatelného rozpočtu označil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) za svůj prvořadý cíl. Pokud bude v příští vládě, bude jeho ambicí naplnění závazku České republiky vydávat do roku 2024 dvě procenta HDP na obranu. Řekl to dnes na velitelském shromáždění české armády. Podle náčelníka generálního štábu Aleše Opaty léta zanedbávání nechala z armády jen torzo. Spojenci se jí podle něj vzdalují a potencionální protivník se dostává o generaci před ni. Není proto čas modernizaci armády zpomalit, řekl. Za své priority označil vojáky, přezbrojení armády, takzvané projekty okamžitého dopadu, systém velení a řízení a získání nových schopností.

Vydávat dvě procenta HDP na obranu v roce 2024 se čeští představitelé v NATO zavázali opakovaně. O splnění tohoto slibu se v poslední době živě diskutovalo. Především vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček zpochybnil politickou vůli závazek splnit. Chtěl by výdaje zastropovat na nižším procentu HPD. Premiér Andrej Babiš před časem řekl, že závazek není tesán do kamene. Později uvedl, že dvě procenta by ČR na svou obranu mohla dávat v případě stabilního ekonomického růstu.

"Mým prvořadým cílem je obhájit ve vládě a v Parlamentu splnění základní podmínky pro dosažení stanovených cílů, jímž je udržení stabilního a předvídatelného finančního rámce," řekl dnes Metnar. Všechny armádní plány jsou podle něj postaveny na předpokladu postupně rostoucího rozpočtu ministerstva obrany na dvě procenta HDP do roku 2024. Na pozdější tiskové konferenci Metnar řekl, že si myslí, že příští rok vláda splní svůj slib dávat do roku 2021 na obranu 1,4 procenta HDP. "A myslím, že budeme směřovat k těm avizovaným dvou procentům HDP do roku 2024," dodal. Pokud bude v příští vládě, bude jeho ambicí naplnění tohoto závazku.

Dvouprocentní závazek připomněl i Opata. "Armáda v posledních letech trpěla dost," řekl. Léta zanedbávání podle něj nechala z armády jen torzo. "Kostru, kterou teď musíme zase posílit. Ruská technika už opravdu není naše cesta. Spojenci se nám technologicky vzdalují a potencionální protivník se dostává o generaci před nás," zdůraznil.

Česko se podle něj nachází ve složitém a dynamickém období. "Právě proto je zásadní, že armáda ví, co chce, armáda ví, kam směřuje, máme své plány, své priority, z této cesty neuhneme," řekl. Přezbrojení českého vojska je podle něj nezvratné.

Metnar zdůraznil potřebu odstranění systémových chyb v obraných plánech a koncepcích. Připomněl tak chyby u některých zakázek z poslední doby, u kterých došlo k velkému rozdílu mezi předpokládanou hodnotou a skutečnou cenou. "Podobné případy se nesmí opakovat, protože zpochybňují dobré jméno resortu obrany," řekl Metnar. Zakázky, u kterých došlo k těmto pochybením, ale byly podle něj jinak v pořádku. Poznamenal, že obrana musí být schopna garantovat, že veškeré svěřené prostředky využívá účelně a hospodárně.

Opata zdůraznil, že je potřeba, aby armáda v otázce zakázek komunikovala a byla aktivní. "Nedá se nic dělat, musíme vysvětlovat a vysvětlovat. Když je něco jasné vojákovi, ještě to neznamená, že to je jasné běžným občanům České republiky," dodal.

Metnar i Opata vyzdvihli, že se loni podařilo uzavřít velké vyzbrojovací projekty například na nákup vojenských vrtulníků z USA, radiolokátorů či nových obrněných vozidel. Celkem obrana uzavřela smlouvy za 43 miliard korun. "Tady se nám konečně podařilo prolomit ledy," řekl ministr. Letos ministerstvo obrany plánuje podepsat zakázky za více než 75 miliard korun, a to především na pásová bojová vozidla pěchoty, protiletadlový raketový komplet nebo nová děla.