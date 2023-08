Obhájci Hlávky chtějí zproštění obžaloby za slova o zabíjení pacientů s covidem

Plzeň - Zproštění obžaloby požadují obhájci pro čtyřiašedesátiletého Pavla Hlávku, který dnes stanul v odvolacím řízení před plzeňským krajským soudem. Čelí obžalobě za svá předloňská slova o tom, že Fakultní nemocnice Plzeň nechává zemřít pacienty s covidem, když jim nechce podávat přípravky ivermektin a isoprinosin. Hlávkovi letos okresní soud za šíření poplašné zprávy a za pomluvu vyměřil trest 2,5 roku se stejně dlouhou zkušební lhůtou a nařídil mu, aby se veřejně omluvil nemocnici a písemně přednostovi první interní kliniky. Státní zástupkyně je s verdiktem okresního soudu spokojená. Senát si vzal čas na rozmyšlenou, rozhodnutí vyhlásí v 13:30.

Hlávkovi obhájci v závěrečné řeči tvrdili, že šíření poplašné zprávy ani pomluvy se nedopustil a požadovali pro něj zproštění obžaloby, případně postoupení jeho případu správnímu orgánu jako přestupek.

Jednání provázejí zvýšená bezpečnostní opatření. V soudní budově a před jednací místností je zvýšený počet příslušníků justiční stráže a také policisté. Do jednací síně s omezenou kapacitou míst se vydávaly vstupenky pro novináře i pro veřejnost. Uvnitř bylo osm lidí z veřejnosti a sedm novinářů. Podle mluvčí soudu Jany Rubášové se vstupenky nedostaly jen na několik jednotlivců.

Hlávka se zpovídá kvůli videu, které předloni tajně natočil na covidovém oddělení FN, kam ho lékaři pustili rozloučit se s umírající matkou nakaženou covidem. Domáhal se, aby lékaři ženě ivermektin okamžitě podali. Přípravek i přinesl. Zdravotníci mu ale mimo jiné vysvětlovali, že ženě akutně selhávají ledviny a má další vážné komplikace a v takovém případě ho nelze podat. Ve víc než tříhodinovém videu, které pak Hlávka umístil na svou internetovou platformu Svobodný vysílač, natáčel zdravotníky, matku, která už téměř nekomunikovala, ale i další pacienty. Neustále se domáhal toho, aby matce lék okamžitě podali a pacientům s covidem říkal, že je lékaři nechávají schválně umřít, protože jim nedávají jmenované přípravky.

Podle jeho obhájců ale poplašnou zprávu nešířil. "Cílem nebylo nějakým způsobem dehonestovat nebo poškodit FN, ale poukázat na to, že absencí té léčby, s jejichž úspěchy byl klient seznámen, tam může docházet ke zbytečným úmrtím," řekl obhájce Šimon Jirka. Uvedl také, že alternativní kanál Svobodný vysílač sledují lidé, kteří mají stejný názor a smýšlení jako Hlávka a zveřejněné informace je nemohly znepokojit.

Druhý z obhájců, Jindřich Rajchl, argumentoval tím, že šíření poplašné zprávy by se Hlávka dopustil, pokud by záměrně šířil lež. To ale neudělal, o účinnosti přípravku byl přesvědčen a podle Rajchla ji potvrzují i další důkazy, které ale okresní soud neprovedl. Podle vyjádření Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) se přínos přípravku při onemocnění covidem-19 nikdy neprokázal. "Spokojit se jen se SÚKL nestačí, není to jediná autorita," řekl Rajchl. Uvedl, že na světě existuje 99 klinických studií, které zjistily vysokou účinnost ivermektinu při covidu, a to i při jeho podání v pozdním stadiu nemoci. Na léky, které se proti covidu oficiálně podávaly, byla zpracována většinou jen jedna studie a zjistila nižší účinnost, tvrdí Rajchl. Ivermektinem se podle něj covid běžně s úspěchem léčí v Indii či Brazílii.