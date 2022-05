Obhájce Djokovič ve čtvrtfinále Roland Garros vyzve Nadala

Paříž - Obhájce titulu Srb Novak Djokovič je po výhře 6:1, 6:3 a 6:3 nad Diegem Schwartzmanem z Argentiny ve čtvrtfinále tenisového Roland Garros. Dalším soupeřem světové jedničky bude vítěz rekordních třinácti titulů z pařížské antuky Španěl Rafael Nadal, který zvládl pětisetovou bitvu s Félixem Aguerem-Aliassimem z Kanady.

Djokovič první set jednoznačně ovládl, ve druhém se ale Schwartzman ujal vedení 3:0. Vítěz dvaceti grandslamů však ziskem šesti her za sebou otočil a třetí set rozhodl brejkem na 4:2.

"Je to super kluk na kurtu i mimo něj, navíc je to antukový specialista, takže to nebyl vůbec snadný zápas," řekl Djokovič po výhře nad semifinalistou Roland Garros z roku 2020.

"Naštěstí jsem si vždycky ve správnou chvíli pomohl podáním," přidal pětatřicetiletý Djokovič, který ve čtvrtfinále narazí na držitele rekordních 21 grandslamových triumfů Nadala.

Španělský tenista si s Augerem-Aliassimem poradil po čtyřech a půl hodinách. Celkově si vylepšil bilanci na pařížském grandslamu na 109 vítězství a tři porážky.

S Nadalem má Djokovič bilanci 30 výher a 28 porážek. Na pařížské antuce má však navrch pětatřicetiletý Španěl, který na Roland Garros vyhrál sedm z devíti vzájemných zápasů.

Ve čtvrtfinále je také Alexander Zverev z Německa. Olympijský šampion s obtížemi porazil 7:6, 7:5, 6:3 Bernabeho Zapatu ze Španělska. "Přiváděl mě k šílenství. Hráli jsme tři sety, ale trvalo to tři hodiny," řekl třetí hráč světa.

"Je to jeden z nejrychlejších hráčů na okruhu a podal životní výkon. Navíc ho podporovali diváci a bylo vidět, že nevypustil jediný míček," uvedl Zverev na adresu 131. hráče světa.