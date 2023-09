Obětí po výbuchu ve skladu paliva v Náhorním Karabachu už je 125

Jerevan/Baku - Nejméně 125 životů si vyžádal pondělní výbuch skladu pohonných hmot v Náhorním Karabachu. Dnes to podle tiskové agentury Armenpress uvedla arménská ministryně zdravotnictví Anahit Avanesjanová s tím, že těla obětí byla převezena do Arménie. Předchozí bilance úřadů Náhorního Karabachu, který je obklopen Ázerbájdžánem a kde žijí převážně Arméni, hovořila o 20 mrtvých a 290 zraněných. Z Náhorního Karabachu prchají tisíce Arménů poté, co hornatou oblast minulý týden ovládl Ázerbájdžán.

Těla se budou teprve identifikovat, uvedla Avanesjanová. Podle dřívějšího oznámení jejího ministerstva oběti přepravují do Arménie vrtulníky. Stejně tak jsou do Jerevanu na léčení dopravováni zranění. Hospitalizováno jich v hlavním arménském městě bylo už 67. Většina z nich je ve vážném nebo kritickém stavu, sdělila Avanesjanová.

Úřady mezinárodně neuznaného Náhorního Karabachu předtím uvedly, že na místě výbuchu bylo nalezeno 13 těl a že dalších sedm lidí zemřelo v nemocnici v situaci, kdy se lékaři v regionálním správním středisku Stěpanakertu v obtížných podmínkách snaží zachraňovat životy.

Náhorní Karabach čelil v posledních měsících faktické blokádě ze strany ázerbájdžánských sil a pohonné hmoty zde byly nedostatkovým zbožím. Výbuch proto zvýšil obavy místních obyvatel, zda budou moci oblast opustit, uvedla agentura AP.

Poradce ázerbájdžánského prezidenta Hikmet Hadžijev na sociální síti X uvedl, že nemocnice v Ázerbájdžánu jsou připraveny ošetřit oběti neštěstí. Ázerbájdžán podle něj rovněž poslal do oblasti léky na léčbu popálenin a další humanitární pomoc a umožnil Arménii vyslat do oblasti vrtulník letecké záchranné služby. Mimořádné povolení ošetřovat a evakuovat raněné Baku udělilo rovněž Červenému kříži.

Ázerbájdžán před týdnem zahájil v Náhorním Karabachu vojenskou operaci s cílem převzít nad oblastí kontrolu. Ve středu bylo dojednáno příměří poté, co ázerbájdžánské jednotky prolomily obranné pozice arménských separatistů a karabašské úřady kapitulovaly. Z Náhorního Karabachu v důsledku toho odcházejí tisíce lidí, kteří mají strach z pronásledování a etnických čistek.