Obětí dopravních nehod je i přes krizi stejně jako loni

Praha - Koronavirová krize i přes letošní oslabení provozu nesnížila počet obětí dopravních nehod. Letos při nich zemřelo do dnešního dne 217 lidí, což je stejné číslo jako loni. Intenzita dopravy se přitom během krize snížila přibližně o polovinu. Novinářům to dnes řekl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

"Domnívali jsme se, že během covidové krize se při snížení intenzity dopravního provozu budou čísla z dopravních nehod za tento rok lepší než vloni. Ve statistice obětí však ve skutečnosti nejsou," uvedl Havlíček. Zlepšení proti loňsku nastalo alespoň ve statistice zraněných, kterých je o 28 procent méně.

Přesné příčiny tragických statistik zatím jasné nejsou, zřejmě však budou souviset s častějším překračováním rychlosti na volných silnicích. Právě nepřiměřená rychlost je nejrizikovějším faktorem při tragických nehodách.

Havlíček doufá ve zlepšení například po úpravě silničního zákona, která by měla zpřísnit postihy za vážné dopravní přestupky a zpřehlednit bodový systém. Jendou z novinek je speciální režim pro mladé řidiče, kterým bude odebrán řidičský průkaz při dosažení poloviny z běžných 12 trestných bodů za přestupky. Novelou, která by podle ministra měla zvýšit bezpečnost na silnicích, by se v létě měla zabývat vláda.

Za celý loňský rok na silnicích v Česku při nehodách zemřelo 547 lidí, o 18 méně než v roce 2018. Byl to třetí nejnižší počet obětí od roku 1961, kdy policisté začali sestavovat ucelené statistiky nehod. Na dosavadní minimum klesl loni počet těžce zraněných, kterých bylo 2110, meziročně o 355 méně. Naopak téměř o 3000 na 107.572 stoupl počet dopravních nehod.