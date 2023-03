Obdivuju, co kluci v papírových výstrojích pochytají, ocenil Kacetl spoluhráče

Třinec - Ondřej Kacetl začal sérii se Spartou na střídačce. Po prohře hokejistů Třince v prvním zápase ale nahradil v brankovišti Marka Mazance a patřil k hlavním strůjcům postupu Ocelářů do semifinále. Ve čtvrtfinálové sérii chytal s úspěšností zásahů 95,88 procenta a pustil sedm branek v pěti zápasech. V rozhovoru s novináři ocenil spoluhráče za to, kolik střel před ním zblokovali.

"Sparta byla adept na titul, vyhlašovala to a šla si za tím. Hrála výborně, dost částí v zápasech nás přehrávala. Měli jsme i štěstí. Jsem rád, že jsme porazili takhle těžký tým," uvedl Kacetl. "Kluci hráli výborně organizovaně, hlavně obětavě, pomáhali jsme si jako tým. Pět šest lidí i se mnou jsme to zvládli, byli jsme efektivní v koncovce. Stálo při nás štěstí, ale to potřebujeme. Jsme rádi, že jsme to zvládli," pokračoval.

Souhlasil, že Třinec přepnul do klasického módu, který mu vynesl tři tituly po sobě. "Zdobila nás organizace hry, výborná defenziva. Věděli jsme, jak hrát, všichni jsme šli za tím, co funguje. Plnili jsme si pokyny, kluci to zvládli dozadu fantasticky. Věděli, kdy mají zjednodušit hru, povyhazovat to, neslo nám to ovoce. A těch pár střel, co jsme měli, bylo nebezpečných. Dali jsme z nich góly a pomohli jsme si i přesilovkami," popsal.

Je pozoruhodné, jak Kacetl ožil v play off. Nejlepší gólman uplynulé sezony vychytal v základní části jen čtyři výhry, úspěšnost zásahů měl o pět a půl procenta nižší než nyní v play off. Navazuje tak na výkony z předchozích dvou play off, kdy pomohl Ocelářům k titulu. To chytal s úspěšností 95,49 a 93,75 procenta.

Kouzlo ale nezná. "Snažím se chytat pořád stejně. V play off vám ale kluci pomůžou ještě víc než v základní části. Skáčou po hlavách, chytají to všude možně. Obdivuju je, co všechno pochytají se svou papírovou výstrojí. Nezvládl bych to bez nich a oni beze mě. To je týmová hra. I štěstí při mně stojí, když je potřeba, jsem rád. S pokorou bych byl rád, kdyby se tak dařilo i dál," přál si.

Kuriózní také je, že v posledním startu proti Spartě v základní části pustil tři branky ze čtyř střel a trenéři jej stáhli ze hry. Bezprostředně po dojezdu na střídačku dal i průchod emocím. "Jednou jsem si tam bouchnul hokejkou, to není nic hrozného. Někteří hráči rozštípou hokejku, já si jen bouchnul do plexiskla. Nehledal bych v tom vědu, nebylo to nic hrozného. Štvalo mě to, netrefilo mě nic, dostal jsem tři góly, bylo to rychlé. Neměl jsem moc zápasů, tím víc to štvalo, že jsem v brance nezůstal. Ale hodil jsem to za hlavu a šlo se dál," vzpomínal.

Prozradil, že zažíval peklo i v předchozím utkání v Praze. Jen ve druhé třetině zastavil 17 střel a se spoluhráči ubránil čtyři oslabení během 25. až 37. minuty. "Myslel jsem, že polknu dušičku. Naštěstí jsme to povyhazovali, zablokovali. Ta druhá třetina byla asi nejnáročnější v kariéře," řekl Kacetl.

Přiznal, že jej tížilo úplně všechno a byl rád za přerušení, ve kterých se snažil hýbat. "Kdybyste stál na místě, tak vás horký vzduch zabije. Potřebujete jezdit, dýchat, rozkouskovat hru. Dá se to zvládnout. Musí. Těžké ale byly všechny zápasy, všechno o gól, rozhodovala každá menší chybička."

V posledním utkání se Spartou si připsal u výhry 5:1 i asistenci. "To byla náhoda, asi jsem jen vyrazil puk. Je to jedno, důležité jsou bodíky, co sbíráme. Nula, asistence, to je jedno. Jsem rád, když dáme víc gólů," uvedl Kacetl, který závěrem čelil dotazu, zda byla série náročnější než loni. "To je těžká otázka, každý zápas je jiný. Řekl bych ale, že Sparta měla ještě kvalitnější tým než loni," dodal.