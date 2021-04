Obchody se otevřou zřejmě 3. května, školky ve třech krajích v pondělí

Praha - Od pondělí 26. dubna se zcela otevřou mateřské školy v Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, děti nebudou potřebovat roušky ani testy. Od 3. května by se pak v celé ČR mohl za přísných hygienických pravidel otevřít zbytek obchodů, trhů a vybrané služby. Musí ale vydržet příznivá epidemická situace. Rozhodla o tom dnes vláda. Kabinet pro postupné rozvolňování připravil šest balíčků. Uvolnění bude upřesňovat vždy v pondělí, ve čtvrtek ho bude potvrzovat. Rozhodující bude počet nakažených. Nárůst počtu případů nemoci covid-19 ve středu byl nejnižší za všední den za více než půl roku, hospitalizovaných je nejméně od poloviny října. Zpomaluje ale také tempo očkování.

Plné otevření školek platí jen pro uvedené tři kraje, mají nejnižší počet nakažených koronavirem. V pondělí bude vláda rovněž rozhodovat o tom, zda se v těchto krajích otevřou druhé stupně základních škol rotačně od 3. května. Rozvolňování školství bude stejně jako v dalších oborech postupovat regionálně a řídit se výskytem 100 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní. Postupně by se pak mohly školky i druhý stupeň základních škol otevírat i v dalších regionech. Již dříve vláda rozhodla, že se od pondělí obnoví praktická výuka ve středních školách a posledních ročnících vysokých škol. Povinné je testování na covid.

Od 3. května by vedle obchodů a trhů mohly začít fungovat vybrané služby spojené s péčí o tělo, péčí o zvířata nebo lázeňskou zdravotní péčí. Vláda jejich provoz umožní bez ohledu na počet nakažených. Podmínkou však bude, prokázat se u vstupu antigenním nebo PCR testem, výjimku budou mít očkovaní nebo ti, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali. Do tří týdnů by podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) měla být dostupná elektronická verze potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze či očkování. V krajích, ve kterých nebude počet nově nakažených vyšší než 100 lidí na 100.000 obyvatel, by se od 3. května mohla otevřít také muzea, galerie a památky. Nebudou se ale moci konat skupinové prohlídky.

Vláda bude vždy v pondělí upřesňovat konkrétní pravidla pro rozvolňování na příští týden, podle Arenbergera to ale neznamená, že se každý týden bude nutně uvolňovat. Ze šesti balíčků rozvolnění začal první platit již minulý týden, kdy mohly znovu začít fungovat obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, služby jako zámečnictví či čistírny. Druhý balíček se týká právě rozvolnění 3. května. Ve třetí fázi by se mohly otevřít další služby, na svatbách a pohřbech by mohlo být 30 účastníků. Ve čtvrtém balíčku by mohly začít fungovat zahrádky restaurací, hotely a penziony na 25 procent kapacity. Za přísných podmínek by lidé znovu mohli i do vnitřních sportovišť. Diváci by se na sportovní utkání mohli vrátit v době, kdy bude za týden méně než 75 případů covidu na 100.000 obyvatel.

Ve středu přibylo v Česku 2942 potvrzených nákaz koronavirem. Nižší nárůst ve všední den byl naposledy loni 30. září. Proti předchozí středě zpomalil nárůst o pětinu. V nemocnicích je s covidem 3909 lidí, z toho 862 ve vážném stavu.

Zároveň ale klesá i tempo očkování. Ve středu zdravotníci aplikovali 58.637 dávek, o desetinu méně než před týdnem. V minulém týdnu se počty očkovaných každý všední den dostaly nad 60.000 lidí, tento týden zatím ani jednou. Celý duben čekalo na očkování proti covidu-19 průměrně kolem 700.000 lidí, proti začátku měsíce je ale nyní zhruba dvojnásobek těch, kteří již mají termín. Arenberger příští týden očekává výraznější dodávky vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech. Čekání na očkování se tak podle něj výrazně zkrátí. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že všichni zájemci by mohli být naočkování nejpozději do konce srpna. Do konce června by vakcínu podle něj mohlo dostat přes 5,6 milionu obyvatel.

Rodiče, kteří od března zůstali doma s dětmi kvůli zavřeným školám, budou dostávat vyšší ošetřovné. Stoupne ze 70 na 80 procent redukovaného výdělku. Vyšší dávka bude vyplácena zpětně od 1. března do konce školního roku. Změnu zákona dnes podepsal prezident Miloš Zeman.

Sněmovna by podle poslanců ANO a ČSSD měla uložit ministerstvu školství, aby kvůli odkladům obnovení prezenční výuky umožnilo letos studentům získat úřední maturitu, tedy udělení maturitní známky bez zkoušek podle průměru za studium. Zástupci vládních stran to dnes navrhli dolní komoře, která zatím o návrhu nerozhodla. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) takový postup odmítá. Debatu má za zbytečné zneklidňování studentů před blížící se zkouškou. Proti návrhu se postavili například i zástupci Pirátů, TOP 09 a KDU-ČSL.

Nejvyšší správní soud zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, přijaté 10. dubna, které kromě jiného omezuje provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Zásah však má několikadenní odklad, vstoupí v platnost čtvrtý den po jeho doručení aktérům. Ministerstvo opatření nahradí novou verzí. Hlavní vada spočívala podle soudu v tom, že opatření nebylo vydáno s předchozím souhlasem vlády, ale až s následným. Soud zkritizoval také některá dílčí ustanovení. Například uvedl, že omezování počtu lidí na akcích se nesmí týkat rodinných setkání, návštěv rodičů či sourozenců.

Podle Asociace horských středisek byly v uplynulé sezoně skiareály v průměru otevřené méně než pět dní. Horské regiony proto evidují v součtu ztrátu až 25 miliard korun. Do veřejných rozpočtů se tak z daní a dalších odvodů nedostalo 10,5 miliardy Kč. Zatím nelze odhadnout, jaké budou mít ztráty na střediska dopady a zda některá příští zimu neotevřou. Vládní podpora fungovala více pro menší a střední areály, nikoliv pro největší, uvedla asociace. Střediska se nyní chystají na léto. Plánují investice za desítky milionů korun, bez pandemické krize by vynaložily pravděpodobně stovky milionů korun.