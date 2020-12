Obchody po pauze otevřely, Havlíček doufá, že ČR situaci zvládne

Praha - Obchody, provozovny služeb či restaurace, které dnes po více než měsíční nucené pauze otevřely díky uvolnění vládních opatření proti koronaviru, zaznamenaly větší zájem zákazníků než obvykle, dramatické to ale nebylo. Vedle obchodů se částečně mohly otevřít i galerie, muzea, knihovny, zoo, památky, herny a kasina. Provoz obnovily i fitness centra, posilovny a bazény. Pokud se situaci podaří v následujících zhruba dvou týdnech zvládnout, "jsme z toho téměř venku", řekl novinářům ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v ČR už nějakou dobu zpomaluje. Ve středu přibylo 4563 potvrzených nákaz, o zhruba 400 méně než před týdnem. S ohledem na situaci tak dnes Česko přešlo ze čtvrtého na třetí stupeň protikoronavirových opatření (PES).

Na otevření pražských obchodních center ráno davy nečekaly. Lidé, kteří tam po zahájení provozu přišli, mířili hlavně do salonů krásy, pro vánoční dekorace nebo do kaváren. Před některými provozovnami, zejména kadeřnictvími, se podle zjištění ČTK tvořily fronty a někde kvůli velkému zájmu lidí prodloužili otevírací dobu.

Znovuotevřené kulturní instituce čekají zvýšený zájem spíše o víkendu. Kulturní akce se zatím mohou konat jen bez diváků, v platnosti zůstávají i povinné roušky ve všech vnitřních prostorech a na vybraných veřejně přístupných místech.

Povinné jsou roušky nadále i na veřejných sportovištích, jako jsou fitness centra nebo posilovny, které byly uzavřeny od 9. října. Například znovuotevřené českolipské Cardio Fitness centru nebo přerovské Sportovním centru Mlýn i přes povinnost roušek zaznamenaly velký zájem lidí o cvičení. Prodloužili tam kvůli tomu i provozní dobu. Fronty se dnes vytvořily i před otevřením některých pražských saun.

Lidé směřovali také do dalších otevřených provozoven a prodejen. V centru Jihlavy čekali v řadě třeba před papírnictvím v Palackého ulici nebo u obchodu s levným textilem. Menší hlouček zákazníků postával před tamním hodinářstvím.

Fronta se vytvořila i v centru Prahy na Staroměstském náměstí, a to před palácem Kinských, kde lidé čekali na zhlédnutí výstavy děl slavného malíře Rembrandta. Pořadatelé je pouštěli do budovy tak, aby na výstavě bylo najednou maximálně 40 lidí. Naproti tomu Pražský hrad se dnes návštěvníkům neotevřel. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář to odůvodnil obavou z přeplněných nádvoří a front. V prosinci ale bude v Jízdárně Pražského hradu zpřístupněna výstava J. A. Komenský a 24. prosince se otevře pro tradiční půlnoční mši katedrála svatého Víta.

Dnešní uvolnění znamená i návrat venkovních trhů, v sobotu se tak po více než měsíční pauze budou opět konat farmářské trhy na pražské náplavce.

Koronavirus a s tím spojená témata dnes rezonovala i v Senátu, který se zabýval zákony postoupenými Sněmovnou ve stavu legislativní nouze. Senátoři mimo jiné doplnili novelu o spotřební dani o to, aby živnostníci s nárokem na takzvaný kompenzační bonus dostávali peníze i z programu Antivirus, podobně jako při jarní vlně epidemie koronaviru. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s doplněním souhlasila.