Obchodníci počítají s povánočními výprodeji, někteří už zahájili

Praha - Obchodníci bez ohledu na koronavirovou krizi počítají s tradičními povánočními výprodeji. Někteří je už zahájili, další se připojí po Štědrém dnu. Pokud by kvůli epidemické situaci nemohly 27. prosince obchody znovu otevřít, veškeré akce se přesunou na internet. Podle některých prodejců by slevy mohly být vyšší než v předchozích letech. V povánočních akcích je zpravidla největší zájem o elektroniku nebo oblečení. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodníky.

Spuštění výprodejů ještě před Vánocemi je podle ředitele e-shopu s módou Zoot Milana Poláka dáno tím, že situace v maloobchodu je velmi nejistá. Největší vlna slev podle něj nastane klasicky po 24. prosinci. "Již teď je však jisté, že slevy budou vyšší než v předešlých letech. Obchodníci budou chtít utržit, co půjde, a v neposlední řadě se budou chtít zbavit zásob. Navíc prodejci si jistě uvědomují, že je čeká nelehký rok. Nejen kvůli pandemii, ale zejména kvůli ekonomickým dopadům. Lidé začnou výrazněji šetřit," uvedl.

Povánoční výprodeje podle výkonného ředitele pražského obchodního centra Galerie Harfa Pavla Hradce už prakticky začaly 18. prosince. Následná lednová výprodejová vlna je podle něj důležitá hlavně pro prodejce módy, obuvi a sportu. Potřebují vyprázdnit sklady pro jarní kolekci. Pokud budou obchody v lednu zavřené, doprodej se podle Hradce přesune na únor a březen. To už podle něj ale lidé začínají přemýšlet nad jarní sezonou a prodat zimní zboží je tak výrazně složitější.

Po Vánocích plánuje spustit slevy řetězec s elektronikou Datart. Do akční nabídky budou podle mluvčí sítě Evy Kočicové zařazeny tisíce produktů napříč sortimentem. "Vzhledem k tomu, že se slevy budou týkat také nákupů přes internet, očekáváme, že se v případě zavřených prodejen nákupní proces přesune na on-line," řekla.

E-shop Alza.cz zahájí podle své mluvčí Daniely Chovancové výprodej 25. prosince. Potrvá do 31. ledna. Slevy se budou podle Chovancové týkat od elektroniky, hraček a sportovního vybavení až po drogerii.

"Letošní výprodeje u nás budou v duchu ´druhých Vánoc´. Slevy budou do výše až 70 procent a potrvají do konce ledna," uvedla mluvčí internetového prodejce Mall.cz Pavla Hobíková. Produkty ve slevách se podle ní budou průběžně měnit a do jejich výběru se promítne i současná situace - zařazeno bude zboží, které lidem zpříjemní nebo zjednoduší pobyt doma. Hobíková předpokládá, že letos bude největší zájem o elektroniku.

Podle ředitele nákupního rádce Heureka.cz Tomáše Bravermana bývají povánoční výprodeje pro obchodníky druhým nejsilnějším obdobím v roce. Mnoho lidí dostane pod stromeček peníze nebo dárkový poukaz. Češi se podle Bravermana vrací do e-shopů na první svátek vánoční, druhá vlna je spojená s nástupem do práce, který připadne na 4. ledna.

"I během těchto výprodejů je potřeba myslet na to, že reálná výše slevy je často úplně jiná. Doporučuju pro jistotu výslednou cenu zkontrolovat. Ceny jednotlivých prodejců mohou lišit od průměru až o 50 procent," dodal Braverman.

Fungování kamenných prodejen bude záležet na rozhodnutí vlády, resp. poslanců o prodloužení nouzového stavu. Ten zatím platí do 23. prosince, kabinet žádá o jeho pokračování do 22. ledna. Vláda by měla ve středu na mimořádném jednání řešit změnu stupně pohotovosti systému PES na nejvyšší pátý. V provozu by pak, pravděpodobně od 25. prosince, mohly být jen prodejny se základním zbožím.