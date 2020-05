Obchodní centra se dnes otevřela, ale bez restaurací

Praha - Tuzemská obchodní centra nad 5000 metrů čtverečních se dnes znovu otevírají téměř v plném provozu. Uzavřeny v nich nadále zůstávají stravovací provozy. Fungovat mohou také obchody nad 2500 metrů čtverečních. Platí přísná hygienická a bezpečnostní pravidla. Lidé si mohou zkoušet po dezinfekci rukou oblečení i obuv. Oděvy, které přinesou z domu k výměně či reklamaci bude muset obchodník na 24 hodin uložit odděleně od ostatního sortimentu. Po uplynutí této doby je může znovu prodávat.

Obchodní centra, která se dnes na jižní Moravě otevřela, chtějí, aby návštěvníci měli stejný komfort jako před tím, než se před dvěma měsíci uzavřela. Zároveň je však na spoustě míst upozorňují na doporučená opatření proti šíření covidu-19. Především na dvoumetrové rozestupy. Například v OC Dornych v Brně budou pracovníci upozorňovat i na nutnost rozestupů a dohlížet na dodržování podobně jako v outletovém centru Freeport Fashion Outlet u Znojma. K dispozici je také na mnoha místech dezinfekce, vyplývá z tiskových zpráv a vyjádření pro ČTK.

Otevřít se dnes mohou kompletně celá centra, zavřené zůstávají zatím občerstvení a restaurace, které lze otevřít až 25. května. Zatím nikdo nehlásí, že by některé obchody vůbec neotevřely. Podle odborníků se ekonomický pokles projeví se zpožděním, protože mezi lidmi bude méně peněz a nelze zatím odhadnout dopad předpokládané nižší spotřeby domácností.

Mnohé obchody také zahájí slevovými akcemi. Například prodejcům oblečení zůstalo ve skladech jarní zboží, přitom nyní už budou zákazníci shánět letní. "Od prvního dne budou probíhat významné slevy u řady obchodů, konkrétně mohu jmenovat například značky jako Adidas, Nike, Wellensteyn či Tom Tailor. Všechny obchody budou mít dodatečné slevy 30 procent z outletových cen," uvedl ředitel outletového centra Jan Procházka. Ztráty z dvouměsíčního uzavření podle něj zatím nelze vyčíslit. Navíc budou narůstat, protože zhruba polovina zákazníků přijíždí ze zahraničí, což zatím není možné.

Provozovatelé všechny obchody před otevřením důkladně dezinfikovali. Například v Avion Shopping Parku a nákupním centru IKEA v Brně, stejně tak na Dornychu použili prostředek, který vytváří trvanlivý polymerový film ničící viry a bakterie. "Při každém vstupu do centra a u hypermarketu Tesco jsme instalovali dávkovače dezinfekcí a jejich obsah denně doplňujeme. Dezinfekce je umístěna i na toaletách, v kojicí místnosti a na dalších místech," uvedl ředitel OC Dornych Petr Navrátil.

Na opětovné otevření OD IKEA na Černém Mostě stáli lidé frontu

Na opětovné otevření obchodního domu (OD) IKEA v Praze na Černém Mostě stáli dnes lidé frontu. Desítky nedočkavých zákazníků se řadily půl hodiny před zahájením prodeje před hlavním vchodem, další lidé čekali na parkovišti v autech. Zhruba po půl hodině provozu v obchodním domě nakupovalo přes 300 lidí, zjistila ČTK na místě. IKEA bude počet zákazníků regulovat, na Černém Mostě je kapacita stanovena na maximálně 1200 nakupujících lidí najednou.

IKEA na Černém Mostě byla na prvotní zákaznický nápor připravena, před vchody postavila kovové zábrany. "Čekali jsme to, možná i trochu víc lidí. Za normálních okolností je rozdíl v tom, že je otevřená restaurace o půl hodiny dřív než obchodní dům, lidé si tam dají snídani a po deváté se přesunou na nákupy," řekl ředitel OD Ivan Jančo.

IKEA instalovala v OD počítací kamery, které zajistí, aby najednou nakupoval jen stanovený počet 1200 zákazníků. Podle Janča je to pro tuto prodejnu dostatečná kapacita. Není to ale jediné specifikum prodejny. "Obchodní dům Černý Most je jediný v České republice, který používá žlutou nákupní tašku. Dokážeme zajistit hygienu i karanténu. Po použití každou dáváme na 72 hodin do karantény a poté ji vrátíme zpět do provozu," uvedl dále Jančo.

U vstupu a výstupu, ale také na mnoha místech v prodejně jsou pro zákazníky připraveny dezinfekce na ruce. U informačních stanovišť také dezinfekce na povrchy. Pracovníci, kteří přijímají od zákazníků zboží a manipulují s penězi nosí rukavice. Prodavači, kteří potřebují přijít se zákazníkem do kontaktu bližším než dva metry, mají k dispozici ochranný štít. IKEA ale instalovala například do plánovacích studií nebo k reklamacím plexiskla. Interní rozhlas každých 15 minut informuje o základních pravidlech bezpečnosti a hygieny. U pokladen či reklamací jsou značeny dvoumetrové rozestupy.

IKEA Černý Most se na otevření podle Janča připravovala zhruba týden. Při uzavření fungovala jako distribuční centrum e-shopu. "Zaznamenali jsme v internetovém prodeji obrovské nárůsty. V celé České republice to bylo o 260 procent, konkrétně na Černém Mostě dokonce o 380 procent. Museli jsme se této nové realitě přizpůsobit," řekl Jančo. Někteří prodejci tak byli přesunuti na práci pro e-shop, IKEA také spustila online plánování kuchyní a ložnic, o což byl podle Janča velký zájem. V OD IKEA Černý Most je zaměstnáno 550 lidí.

IKEA je švédská nábytkářská firma. V ČR působí od roku 1996, má tu čtyři obchodní domy, dva v Praze, další v Brně a Ostravě. V uplynulém finančním roce, který trval od 1. září 2018 do 31. srpna 2019, v tuzemsku meziročně zvýšila tržby o 6,3 procenta na 10,7 miliardy korun. Obchodní domy navštívilo přes deset milionů lidí, kteří nakoupili přes 61 milionů výrobků. Čeští zákazníci utratili v obchodním domě v průměru 1745 korun. V e-shopu průměrná útrata činila zhruba 9186 korun.