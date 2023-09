Občanské slavnosti v Berlíně provází velký zájem, z Prahy přijel kulturní vlak

Berlín - Na vstup na Slavnosti občanské společnosti v berlínském sídle německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera dnes lidé čekají ve frontách dlouhých několik set metrů. Akci, kterou spolupořádá Česká republika s Durynskem a na které je jako zvláštní host Česko-německý fond budoucnosti, provází mimořádný zájem, kterému se těší i české stánky a český kulturní program.

Fotogalerie

Z Prahy přes Drážďany přijel dnes odpoledne zvláštní kulturní vlak, který na slavnosti přivezl asi 240 lidí. "Byla to fantastická cesta s fantastickou atmosférou, vše bylo skvěle zorganizované," řekla ČTK na berlínském hlavním nádraží Petra Ernstbergerová, která vede Fond společně s Tomášem Jelínkem. Fond si vlakovou jízdou a účastí na slavnostech připomíná 25 let od svého vzniku.

Nadšení neskrývali ani cestující, se kterými zpravodaj ČTK hovořil cestou z nádraží do zámku Bellevue, kde spolkový prezident sídlí a kde slavnost uspořádal. Jedním z nich byla Jiřina, která na akci přicestovala ze Stockholmu, kde žije. Výlet zorganizovala její kamarádka Marcela z Liberce. Obě ženy ČTK řekly, že jsou velkými fanoušky spisovatele Jaroslava Rudiše: "Tajně ho milujeme."

Ve vlaku měly Marcela s Jiřinou příležitost se s Rudišem setkat. Spisovatel, který píše v němčině, v jednom z vagonů představil český překlad svého průvodce Návod na použití železnice, který zatím vyšel v němčině. České vydání je plánováno na podzim.

Cestující měli kulturní program nejen ve vlaku, ale také cestou na zámek Bellevue. Pěší přesun pojalo Divadlo V.O.S.A. jako performanci s hudbou, tanečnicemi a chodci na chůdách, což vyvolalo pozornost kolemjdoucích. Marcela s Jiřinou k tomu uvedly, že cesta se vyplatila, ať již bude program na zámku jakýkoli.

Se dvěma dětmi přijela do Berlína také Lenka z Prahy, která si rovněž pochvalovala zábavu ve vlaku. ČTK řekla, že pro jízdu se rozhodla kvůli tomu, aby dětem alespoň zčásti zprostředkovala svůj studijní zážitek z Německa. "Strávila jsem rok na gymnáziu v Lüneburgu nedaleko Hamburku, proto dětem chci předat své zkušenosti s německou kulturou," řekla. Poznamenala, že svou tehdejší hostitelkou rodinou, které je nyní skoro 90 let, je stále v kontaktu.

Na návštěvníky české části slavnosti čekala řada kulturních stánků a také kulinářská nabídka včetně českého piva. Do přípravy uzeného hovězího jazyka s bramborákem a zelím se u stánku českého zastoupení zapojil český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka, který zájemcům o tento pokrm rozdával recepty.

U jednoho ze stánků ukazuje možnosti 3D tisku česká firma Prusa Research. Hned vedle si návštěvníci mohou poslechnout Elišku Mořkovskou, která hraje na elektrické violoncello vytištěné na 3D tiskárně. Zahrát si mohou i sami hosté, pokud si na to troufají. "Výhody vytištěného violoncella jsou patrné hned v ceně, tohle stojí 1000 eur (24.000 Kč), zatímco dřevěné 2000 až 10.000 eur (až 240.000 Kč), ručně vyráběné i 50.000 eur (1,2 milionu Kč)," řekl Jan Tobolík z firmy MyCello, která vytištěný nástroj nabízí. Poznamenal, že výhodou je také skladnost, protože violoncello lze snadno rozložit a uložit do pouzdra. "Do letadla si tak nemusíte kupovat druhou letenku," dodal.

O velkém zájmu hovořila s ČTK šéfka německé pobočky agentury CzechTourism Markéta Chaloupková, která návštěvníkům nabídla soutěž o cestu do Prahy. "Do soutěže jsme dali tři lístky na vlak odkudkoli z Německa kamkoli do Česka, a to první třídou. Součástí je i voucher do jídelního vozu," řekla. Uvedla, že němečtí návštěvníci slavnosti se zajímají o české památky a o hory.

Na festivalu je zastoupen také Český rozhlas, který s sebou přivezl výstavu ke stému výročí tohoto média.