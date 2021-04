O2 zvýšila v 1. čtvrtletí zisk o 1,9 % na 1,29 miliardy Kč

Praha - Operátor O2 zvýšil v 1. čtvrtletí čistý zisk o 1,9 procenta na 1,29 miliardy korun. Celkové konsolidované provozní výnosy vzrostly o 5,4 procenta na 10,11 miliardy Kč. Hlavními zdroji růstu byly výnosy z O2 TV, mobilních dat, ICT a dceřiné firmy na Slovensku. Kompenzovaly negativní dopad pandemie na příjmy z roamingu. Společnost to oznámila v tiskové zprávě. Vykázaný zisk byl pod očekáváním analytiků, kteří jej předpovídali mezi 1,4 a 1,5 miliardy, výnosy byly naopak zhruba o 200 milionů vyšší.

Výnosy v pevné síti se díky ICT projektům zvýšily o 8,9 procenta na 3,22 miliardy korun. Bez těchto projektů rostly o 0,6 procenta. Mobilní výnosy se zvýšily o 1,4 procenta na 4,97 miliardy Kč. Na Slovensku společnost rostla o 10,1 procenta na 1,95 miliardy korun, především díky prodeji zařízení. Provoz v sítích O2 byl kvůli dopadům pandemie koronaviru dvojnásobný.

Počet mobilních SIM karet v české síti O2 stoupl o 1,5 procenta na 5,952 milionu. Z toho množství smluvních klientů vzrostlo o 2,1 procenta na 3,328 milionu. Počet služeb některého z tarifů O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, se zvýšil o 23 procent na 563.000. Množství přípojek vysokorychlostního internetu narostlo o 2,6 procenta na 862.000.

"Už je to rok, co se potýkáme se všemi problémy, které s sebou pandemie přináší, a naše technologie a služby spolehlivě podporují práci z domova, distanční výuku a fungování společnosti. Potýkáme se s více než dvojnásobným navýšením provozu v sítích, ztíženým fungováním distribučních kanálů a často urgentnějšími potřebami na straně našich zákazníků. To si vyžaduje nejen dodatečné investice do sítí a kapacit, ale také výrazně zvýšené úsilí a kreativitu všech lidí v O2," uvedl generální ředitel O2 Jindřich Fremuth. Konsolidované investice meziročně klesly o třetinu na 372 milionů Kč.

Dceřiný mobilní operátor O2 Slovakia zvýšil počet SIM karet meziročně o 3,2 procenta na 2,22 milionu. Průměrný měsíční výnos na zákazníka se zvýšil o 6,5 procenta na 274 Kč.

"Celkově firma reportovala solidní výsledky, kde výpadky příjmů způsobené pandemií kompenzují vyšší příjmy v mobilním segmentu, segmentu ICT a populární O2 TV. Firmě pomáhá i striktní nákladová disciplína. I přes komplikace, kterým O2 minulý rok čelila, očekáváme dividendu na stejné úrovni jako v minulém roce, tedy 21 korun na akcii," uvedl analytik Patria Finance Martin Cakl.

Podle analytiků J&T Banky se na nižším než očekávaném zisku projevil odpis aktiv 298 milionů Kč plynoucí z vyjednání o prodloužení používání značky O2. Při vyloučení této jednorázové položky, která je nepeněžního charakteru, by i čistý zisk překonal očekávání.

Majoritním vlastníkem O2 je se zhruba osmdesátiprocentním podílem investiční skupina PPF.