Praha - K návrhu hnutí ANO na zkrácení doby pro přenesení čísla při změně mobilního operátora se společnost O2 nechtěla vyjádřit, T-Mobile zpochybnil přínos návrhu pro zákazníky. Vodafone na dotaz ČTK v úterý neodpověděl. Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že ve středu předloží vládě návrh, aby se doba zkrátila na dva dny místo současných deseti.

"Návrhy na změny zákonů nekomentujeme," uvedla mluvčí O2 Lucie Jungmannová. Podle mluvčí T-Mobilu Martiny Kemrové přenositelnost čísla již dobře funguje na základě loňské regulační intervence Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). "Teoreticky by proces patrně šlo zkrátit, ale otázkou je, jak zásadní přínos by to pro zákazníka mělo," podotkla.

Pokud se v současnosti rozhodne zákazník pro změnu operátora, svému nynějšímu operátorovi to musí oznámit předem a deset dní čekat na uvolnění smlouvy. Návrh ANO zkracuje dobu na pětinu, přechod má nově zajistit nový operátor. Kemrová uvedla, že T-Mobile nepovažuje odchod bez kontaktování dosavadního operátora přímo klientem za bezpečný. "Preferujeme, aby stávající operátor ověřil identitu zákazníka, jinak hrozí odcizení čísla, například na falešnou plnou moc," doplnila.

Novela zákona o elektronických komunikacích, který Babiš ve středu předloží, má také rozšířit některá ochranná opatření na živnostníky. Nyní je chráněn jen spotřebitel, tedy fyzická osoba. Novela má zároveň zmírnit sankci za předčasné ukončení smlouvy. Nyní lidé v případě změny operátora platí dosavadnímu operátorovi 20 procent z ceny, která jim ještě zbývá do data, kdy smlouva skončí. Novela počítá s tím, že by v případě ukončování smlouvy na dobu určitou lidé po třech měsících trvání smlouvy nehradili nic.

Podobný návrh, který ohlásili v neděli, dnes představili opoziční Piráti. Pokutu za přechod k jinému operátorovi chtějí snížit z 20 na pět procent. Návrh hnutí ANO označili za vykrádání témat, Babiš se proti tomu ohradil.

Na Slovensku trvá přenesení čísla k jinému mobilnímu operátorovi nanejvýš čtyři pracovní dny. Celý proces změny zastřešuje operátor, ke kterému zákazník přestupuje. Samotné přenesení čísla je bezplatné. Pokud má ale klient s dosavadní telekomunikační společností uzavřenou smlouvu s úvazkem na jistou dobu, obvykle výměnou za různé výhody včetně slevy na mobilní telefon, musí při předčasném ukončení smlouvy zaplatit pokutu. Někteří slovenští operátoři v rámci snahy o posílení své pozice na trhu nabízejí zájemcům, že zmíněnou sankci za ně uhradí.