O2 začalo nabízet neomezená data mladým za 749 korun

Praha - Společnost O2 zavedla nové tarify pro mladé zákazníky do 26 let. Za neomezená data a volání zaplatí 749 korun měsíčně. To je o 350 Kč méně než u nejnižšího běžného tarifu firmy. Další tři tarify nabízí jeden, pět nebo 20 GB dat za cenu od 299 do 549 Kč. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Konkurenční T-Mobile má pro mladé Můj tarif Student, ve kterém vyjde 100 minut volání a 17 GB dat na 575 korun měsíčně, neomezené volání a 17 GB dat pak na 725 Kč. Vodafone má tarif #jetovtobě, který obsahuje neomezené volání a SMS v Česku i EU a 15 GB dat za 499 Kč. Navíc ale mají studenti v ceně Social Pass, to znamená neomezené datování v aplikacích, jako je Instagram, Facebook nebo Twitter, které mladým spotřebovávají velké množství dat.

"Novou nabídkou vycházíme vstříc mladé generaci, pro kterou již nejsou nejdůležitější volné minuty nebo SMS, ale velké datové balíčky. Od začátku roku jsme zaznamenali zvýšenou spotřebu dat v přenosných zařízeních, a to i díky jejich využití třeba pro výuku z domova. I proto jsme se rozhodli v nabídce pro mladé lidi data výrazně znásobit," uvedla ředitelka mobilního segmentu v O2 Silvia Cieslarová.

O2 mělo v pololetí 5,91 milionu zákazníků, což je o 43.000 víc než na začátku roku. Z toho 3,262 milionu bylo smluvních klientů.