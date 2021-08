O2 vzrostl v 1. pololetí čistý zisk na 2,98 miliardy Kč

Praha - Telekomunikační společnosti O2 stoupl za první pololetí letošního roku čistý zisk meziročně o 11,5 procenta na 2,98 miliardy korun. Konsolidované provozní výnosy vzrostly o 3,9 procenta zhruba na 20,09 miliardy. Vyplývá to z údajů, které dnes firma zveřejnila na svém webu. Hlavními zdroji růstu byly podle firmy opět výnosy z O2 TV, mobilních dat nebo ICT (informačních a komunikačních technologií) i růst výnosů na Slovensku. O2 patří k největším poskytovatelům telekomunikačních služeb v Česku. Majoritním vlastníkem O2 je se zhruba 90procentním podílem investiční skupina PPF.

"Zrychlování našeho fixního internetu, rozvoj 5G, rozšiřování nabídky O2 TV, investice do nových IT technologií, digitalizace distribučních a obslužných kanálů – to vše se zasloužilo o stabilní výkon v prvním pololetí, které bylo jinak i nadále postiženo restrikcemi spojenými s pandemií a sníženou mobilitou v rámci ČR i mimo ni,“ uvedl generální ředitel O2 Czech Republic Jindřich Fremuth. Nižší zájem o cestování v souvislosti s pandemií nemoci covid-19 podle O2 dále negativně ovlivňoval příjmy z roamingu. Síť O2 ale byla během jarní vlny pandemie oproti dlouhodobému průměru více než dvojnásobně zatížena.

Počty uživatelů roamingu se podle dat O2 sice v prvním pololetí letošního roku oproti loňsku zvýšily, ale stále jsou asi o třetinu nižší než v roce 2019, tedy před pandemií covidu-19. Ztráty z roamingu podle O2 kompenzují zisky z mobilních datových služeb. Například v Česku výnosy O2 z mobilního internetu a dat meziročně stouply o 11,6 procenta na 4,14 miliardy korun. Naopak výnosy z mobilních hlasových služeb a SMS a MMS klesly. Celkově se provozní výnosy v mobilním segmentu v Česku meziročně zvýšily o 2,2 procenta na 10,03 miliardy korun a ve fixním segmentu vzrostly o 4,8 procenta na 6,25 miliardy.

Na Slovensku se celkové provozní výnosy O2 letos v prvním pololetí zvýšily meziročně o 6,9 procenta na 3,87 miliardy korun. Z toho mobilní výnosy vzrostly o 5,6 procenta na 3,65 miliardy.

Počet poskytovaných služeb některého z tarifů placené televize O2 TV v prvním pololetí výrazně vzrostl. Zvýšil se ke 30. červnu meziročně o více než pětinu na 572.000 včetně zákazníků, kteří využívají měsíční balíčky O2 TV Sport Pack a O2 TV HBO a Sport Pack. Mírně rostl i počet služeb fixního vysokorychlostního internetu přes kabel i prostřednictvím bezdrátové technologie, a to o 2,8 procenta na 869.000.

Naopak ale klesalo množství pevných hlasových linek, kterých za pololetí ubylo o 13,7 procenta na 375.000. Počet registrovaných mobilních SIM karet naopak v České republice ke konci letošního června vzrostl o 1,3 procenta zhruba na 5,99 milionu. Na Slovensku byl růst výraznější, když počet aktivních SIM karet stoupl za pololetí o 3,6 procenta na 2,24 milionu.

Celkový počet zaměstnanců O2, včetně dceřiných společností, se za letošní první pololetí snížil o 3,8 procenta na 4788.