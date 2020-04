O2 arena přesouvá koncert Andrého Rieu i show Queen Relived 2020

Praha - Kvůli pandemii koronaviru pořadatelé přesunuli show Queen Relived 2020 by Queenie i koncert Andrého Rieua, které se měly na jaře konat v pražské O2 areně. Skupina Queenie v čele s Michaelem Kluchem své vystoupení místo v květnu nabídne 11. a 12. září. Přidaný koncert 21. prosince zůstává beze změny. Nizozemský houslista Rieu místo 5. června v největší české kryté hale zahraje 11. listopadu. ČTK o tom dnes informovali organizátoři koncertů.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na nové termíny. V případě Queen Relived 2020 by Queenie konkrétně vstupenky na pátek 15. května platí na nový termín 11. září a vstupenky na 16. května se vztahují na 12. září.

"Vládní opatření o zákazu veškerých akcí dopadly bohužel i na nás. Již nyní je jasné, že květnové koncerty Queen Relived 2020 se nebudou moci uskutečnit v původních termínech... Nikdo v tuto chvíli nedokáže určit, jakým způsobem se situace bude nadále vyvíjet, navíc naši zahraniční dodavatelé nemohou doručit své technologie ke zkouškám, bez kterých show nejde připravit. Rozhodnutí o změně termínu je z tohoto důvodu jediné možné řešení," řekl za Queen Relived 2020 by Queenie Martin Zoubek.

O vystoupení revivalové skupiny Queenie je velký zájem. Poté, co dvě představení v O2 areně vyprodala, musela přidat třetí. Kapela ztvárňující i vizuálně tvorbu slavné britské skupiny Queen má za sebou stovky koncertů. V dubnu 2018 měl v Divadle Radka Brzobohatého premiéru muzikál Freddie s Queenie v hlavní roli. Kluch byl za svůj výkon nominován na Cenu Thálie.

V Praze se měla v dubnu uskutečnit i další vzpomínka na skupinu Queen. Producentka Renata Štupáková po dohodě s režisérem Petrem Novotným odložila plánovanou premiéru v Tipsport Areně a další představení muzikálové show We Will Rock You, která se měla odehrát na různých místech ČR od 18. dubna do 23. května. "Aktuálně jednáme o nových termínech," uvedla majitelka Ticket Art Production Štupáková.

Sedmdesátiletý houslista, skladatel, aranžér a dirigent Rieu se začátkem 90. let začal specializovat na takzvanou lehkou klasiku, především na vídeňskou salonní hudbu. Se svým Johann Strauss Orchestra několik dekád koncertuje po celém světě. Repertoár jeho koncertů tvoří skladby Johanna Strausse doplněné o kompozice několika dalších autorů vesměs lehčí klasiky a operet. "Klasika je hudbou pro všechny a my jsme schopni chytit publikum za srdce," uvedl Rieu, který hraje na nástroj z dílny Antonia Stradivariho. Nejprve hrál na housle z roku 1667 a nyní má nástroj, které Stradivari vyrobil v roce 1732.