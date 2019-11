O zvýšení rodičovské bude Sněmovna hlasovat nejdřív v pátek

Praha - O zvýšení rodičovského příspěvku bude Sněmovna hlasovat nejdřív v pátek. Předtím ale poslance patrně ještě čeká finální rozhodnutí o sporném zvýšení části daní, k němuž se dnes opět nedostali. Opozice a vládu podporující poslanci se vzájemně obviňují z obstrukcí a oddalování přijetí návrhů, které souvisejí s podobou rozpočtu na příští rok. Podle ODS vláda při prosazování zákonů porušuje jednací řád a postupuje nedemokraticky.

"Čelíme propagandistické mašinerii Andreje Babiše (ANO), vládní většina brutálním způsobem porušuje zákon," uvedl po ukončení debaty předseda ODS Petr Fiala. Předseda klubu občanských demokratů Zbyněk Stanjura pak doplnil, že opozice pětkrát žádala, aby rodičovský příspěvek byl projednán jako první. Použil přitom přirovnání, že vláda se chová jako pyroman, který založí požár, pak si stěžuje, že hasiči přijeli pozdě.

Kluby ODS a TOP 09 dnes vetovaly s odkazem na dohody o postupu jednání dolní komory v tomto týdnu návrh předsedy poslanců ČSSD Jana Chvojky, aby schválení vládní předlohy o rodičovské bylo jisté už dnes. Chvojka chtěl, aby Sněmovna dnes mohla schvalovat zákony i po 14:00, což je hranice pro projednávání norem ve třetím čtení stanovená v jednacím řádu.

"Aby bylo jasné, vzpomínám si, když byla vládní většina na straně ODS, tak o takovém prostoru, který dnes dostává opozice zejména pravicová, jsme si my jako opozice levicová mohli nechat jenom zdát. Vyhrožování Ústavním soudem proto, že jsme nenechali dostatečný prostor k diskusi, je tentokrát podle mého soudu naprosto liché," řekl na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik. Některé opoziční strany už dříve varovaly, že pokud Sněmovna rozhodne o daňovém balíčku před ukončením rozpravy, napadnou to u ÚS.

"Čtyřikrát padl ze strany vládních stran námi podpořený návrh na prodloužení doby pro jednání a hlasování mimo obvyklé hodiny vyhrazené pro třetí čtení a vždycky dvě i více stran pravicové opozice tuto naši upřímně míněnou snahu dostatečně dát prostor pro diskusi vetovaly," doplnil.

Stanjura poukázal na to, že vedení Sněmovny se v úterý dohodlo na tom, že schvalování zákonů zařazených na mimořádnou schůzi svolané z podnětu ANO, ČSSD a KSČM skončí dnes ve 14:00 a od 15:30 bude pokračovat řádná schůze. "Držíme dohody, které uzavřeme," zdůvodnil Stanjura veto Chvojkova návrhu.

Sněmovna se dnes nakonec nedostala ani k finálnímu hlasování o takzvaném vládním daňovém balíčku, byť se s desítkami poslaneckých pozměňovacích návrhů k vládní předloze vypořádala.

Na páteční ráno je z podnětu opozice svolaná mimořádná schůze právě k rodičovské. Poslanci ji ale budou moci nejvýše zahájit, protože přerušená mimořádná schůze k daním a k rodičovské bude podle dnešního verdiktu Sněmovny pokračovat v pátek od 09:15. Stanjura je přesvědčen o tom, že tento týden růst rodičovského příspěvku schválen bude.

Lítost nad dnešním postupem ODS a TOP 09 vyjádřil předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Lidovci byli přesvědčeni o tom, že předlohu bylo vhodné projednat už dnes odpoledne, uvedl.

Rodičovský příspěvek má vzrůst od příštího roku o 80.000 korun na 300.000 korun. Vládní návrh má podporu opozice, byť prosazuje například rozšíření okruhu rodin, který by měly na vyšší rodičovskou nárok.

Závěrečné hlasování Sněmovny o zvýšení daní bude zřejmě v pátek

K závěrečnému hlasování o vládním návrhu na zvýšení některých daní se Sněmovna dnes opět nedostala. Odehrát by se mělo v pátek. Poslanci dnes rozhodovali o pěti desítkách pozměňovacích návrhů, z nichž většinu odmítli. Kvůli projevům především opozičních politiků a kvůli sporům jim však uplynula doba stanovená pro schvalování zákonů. Hlasování na dnešní den prosadila vládní koalice, podle opozice tím však porušila zákon.

Poslanci dnes při hlasování o pozměňovacích návrzích například odmítli vládní návrh zdanit plyn pro vytápění v domovních kotelnách. Plyn je osvobozen od energetické daně, ale vláda chtěla toto osvobození zrušit. Naproti tomu sněmovní většina prosadila zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí na 2000 korun, když odmítla pozměňovací návrh na jeho zachování v dosavadní výši.

Beze změny prošlo hlasováním vládou navrhované zdanění části technických rezerv pojišťoven. Nově mají být rezervy daňově uznatelné jen do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II. Rozdíl mezi dosavadní výší a novou výší má být předmětem zdanění. Pojišťovny mají doplatit během dvou let asi 10,5 miliardy korun. Kritizovala to opozice a nesouhlasila s tím ani Česká asociace pojišťoven. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) opakovaně argumentuje tím, že ruší nesystémovou výjimku pro jeden sektor, kterou jiný sektor podnikání nemá. Odmítá, že by šlo o sektorovou daň.

V případě zdanění hazardu Sněmovna schválila návrh Ondřeje Veselého (ČSSD), který navrhl zvýšit sazbu zdanění loterií z nynějších 23 procent až na 35 procent. Argumentuje tím, že loterie jsou vysoce ziskové a tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění. Mohlo by to podle něj přinést navíc až 800 milionů korun. Vláda původně navrhla zvýšit sazbu jen na 30 procent. Sazby zdanění ostatních druhů hazardu, třeba z automatů nebo tombol, ponechává na dosavadní úrovni.

V případě zdanění výher Sněmovna přijala návrh, se kterým v rozpočtovém výboru uspěla jeho předsedkyně Miloslava Vostrá (KSČM), aby se zdaňovaly výhry nad jeden milion korun. Poté schválili poslanci další návrh výboru přijatý z popudu Karla Raise (ANO připravený ve spolupráci s ministerstvem financí), který zavádí srážkovou daň pro loterie, tomboly a účtenkovou loterii. Srážkovou daň hradí ten, kdo výhru vyplácí a posílá ji finančnímu úřadu.

U ostatních druhů hazardu bude možné uplatnit proti příjmům z výhry pouze vklad. Poslanci ODS však tvrdí, že hráči budou muset vést účetnictví, zapisovat si výhry a vklady a na konci roku vyčíslit svůj výsledek. Podle nich nebude možné tento systém kontrolovat.

Vládní daňový balíček především zvyšuje spotřební daně u lihu a tabákových výrobků. Vláda argumentuje tím, že vyšší ceny alkoholu a cigaret povedou k omezení spotřeby a doporučují to i mezinárodní organizace. Podle opozice jde jen o vyšší přísun peněz do rozpočtu.