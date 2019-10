O zvýšení některých daní ani o rodičovské Sněmovna nerozhodla

Praha - Sněmovna dnes nerozhodla o návrhu na zvýšení některých daní ani o návrhu na zvýšení rodičovského příspěvku. Debatu vyplnily kritické projevy opozičních poslanců a spory s vládními poslanci o to, které vlády zvyšovaly nebo snižovaly daně. Dnešní mimořádnou schůzi k oběma zmíněným návrhům nechali svolat vládní poslanci a komunisté kvůli zdržovací taktice opozice vůči daňovému balíčku. Jednání bude pokračovat ve středu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) označila postup opozice za obstrukci.

Balíček především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, zvyšuje zdanění hazardu nebo poplatek za vklad do katastru. Obsahuje sporný návrh na vyšší zdanění technických rezerv pojišťoven. Podle ministryně jde v obstrukcích právě o zdanění pojišťoven. Jde podle ní o to, aby balíček nezačal platit včas a pojišťovny získaly ještě jeden rok pro zdaňování podle dosavadních pravidel.

Poslanci ANO se přeli s poslanci ODS o to, kdo v minulosti zvyšoval daně a kdo je zvyšuje nyní. Spory se stočily i k tomu, která strana může za rostoucí výdaje na podporu fotovoltaiky.

Schillerová v reakci na kritiku pravice uvedla, že nynější i bývalá vláda snížily daně celkem o 98,8 miliardy korun. Až vstoupí v účinnost novela zákona o evidenci tržeb, se kterou je spojena i novela zákona o dani z přidané hodnoty, sníží se daňové zatížení o dalších 3,4 miliardy korun. Toto snížení o víc než 100 miliard si vláda podle ní mohla dovolit i díky tomu, že umí daně vybrat. "Nikdy jsme se netajili tím, že jsou to i příjmy do státního rozpočtu pro léta 2020, 2021, 2022," řekla ministryně novinářům. Opozice vládu obviňuje, že jí jde jen o zvyšování příjmů státního rozpočtu.

"Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž," stojí ve vládním programovém prohlášení. Věra Kovářová (STAN) k tomu řekla, že vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně. Projednávaný návrh je však podle ní důkaz, že vláda slib nedodržuje a daně zvyšuje. Jde jen o vytahování peněz z kapes poplatníků, uvedla.

Jan Hrnčíř (SPD) řekl, že jeho hnutí vládní návrh nepodpoří. Zákon podle něj doslova lidem drancuje peněženky. Václav Klaus uvedl, že zástupci jeho hnutí Trikolóra zvýšení daní nepodpoří. Podpoří jen jeden poslanecký pozměňovací návrh, který mění zdanění kurzových sázek a loterií.

Jan Skopeček (ODS) prohlásil, že balíček zdraží lidem život, a to třeba ve chvíli, kdy si pořizují nové bydlení a budou muset zaplatit vyšší poplatek za vklad do katastru. Podle vlády by se poplatek měl zvýšit z 1000 na 2000 korun. Obvinil ministryni financí, že chce "vybrabčit" rezervy pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné pouze rezervy pojišťoven do výše stanovené evropskou směrnicí Solvency II a rozdíl mezi současnou výší by měly pojišťovny dodanit.

Do občanských demokratů se opřel předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. "ODS má v genech, že když je volební kampaň, tak slibuje, že bude snižovat daně, když vládne, tak daně vždy zvyšuje, a když je v opozici, tak vždy navrhuje snížit daně," prohlásil. Vyčetl ODS její daňové změny od roku 2010, například zrušení daňové slevy pro pracující důchodce. Skopeček se s ním ale přel o to, že tehdejší daňové změny byly časově ohraničené, a naopak nynější vládní strany pak toto časové omezení zrušily.

Předseda SPD a místopředseda Sněmovny Tomio Okamura řekl, že vláda trestá sektorovou daní obezřetně podnikající pojišťovny. Ke zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí uvedl, že úředníci na katastrech jsou placeni z daní, takže mu uniká, proč se poplatek zvyšuje. Ptal se, zda je to kvůli tomu, aby vláda odradila občany od toho, aby obtěžovali úředníky.