O změnách ústavních pravomocí se podle ústavních právníků diskutuje léta

Praha - O změnách v pravomocích ústavních orgánů při vyhlašování krizových stavů se podle ústavních právníků diskutuje už léta. Odmítají tvrzení, že materiál zpracovaný ministerstvem obrany byl připravován účelově v poslední době. ČTK to řekli ústavní právníci Jan Kudrna a Aleš Gerloch, kteří se spolupodíleli na řešení této problematiky.

Ministerstvo obrany chtělo vládě předložit zprávu o činnosti odborného týmu, který doporučil změnit způsob vyhlašování stavu ohrožení státu (SOS) pro případ, že by nebyl schopen se sejít Parlament. Podle doporučení by byla posílena role vlády a premiéra. Opozice dokument ostře kritizovala, vláda podle ní zneužila období nouzového stavu. Opoziční politici se obávají omezení demokracie a porušení vyváženosti dělby moci. Ministerstvo obrany taková obvinění odmítlo, hájí se tím, že plnilo několik let starý úkol ještě předchozí vlády.

Obhajobu ministerstva potvrdili Kudrna i Gerloch. Materiál se podle nich připravoval delší dobu a načasování pro předložení považují za souhru náhod.

Podle Kudrny se otázka velmi silného a nezastupitelného postavení Parlamentu v českém ústavním systému řeší mnoho let. Aktuální materiál vychází z rozhodnutí vlády z roku 2015, odkazuje se ale na starší usnesení, která mají počátek již v roce 2000. Ministerstvo obrany, které dostalo za úkol problém zpracovat, Kudrnu společně s dalšími ústavními právníky oslovilo v roce 2018. Požádalo je, aby se touto otázkou zabývali v pracovní skupině. "Uvědomovali si, že to přesahuje jejich resort politicky, společensky i odborně," poznamenal Kudrna.

Hledáním řešení se právníci společně se zástupci několika ministerstev zabývali asi na pěti schůzkách. Kudrna odmítl, že by například premiér Andrej Babiš (ANO) nebo ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) do jejich jednání zasahovali. Metnar se podle něj zúčastnil pouze části schůzek. Zdůraznil na nich potřebu, aby se výsledné řešení diskutovalo v Parlamentu.

Právníci dostali za úkol se zabývat okolnostmi vyhlašování SOS. Ten vyhlašuje Parlament na návrh vlády. Zákony ale neřeší situaci, když by se Parlament nemohl sejít.

Podle Kudrny právníci diskutovali o třech variantách. První z nich byla obdobou náhradního parlamentního orgánu prvorepublikového Československa. Na něj byly přeneseny podstatné pravomoci Parlamentu v době, kdy nemohl jednat. Druhou možností je přenést rozhodování z Parlamentu na exekutivu. Podobnou cestu podle Kudrny zvolilo přes 15 evropských zemí. Opatření v takovém případě navrhuje vláda a musí je odsouhlasit hlava státu. Třetí varianta počítala s využitím zkušenosti s nouzovým stavem, který vyhlašuje vláda, jež musí neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu. V případě nutnosti tak může učinit premiér, ale vláda jeho rozhodnutí musí následně urychleně odsouhlasit.

Výsledný materiál, který po doporučeních ústavních právníků zpracovalo ministerstvo obrany, má být podle Gerlocha i Kudrny podkladem pro další diskusi. Vláda materiál, který zdůrazňuje potřebu prodiskutovat problematiku napříč politickým spektrem, neměla schvalovat, ale vzít pouze na vědomí.

Podle Gerlocha se dlouhodobě v této oblasti diskutují i další otázky, například zda by nebylo vhodné jmenovitě rozšířit případy, kdy se vyhlašuje stav nouze, třeba na terorismus či kyberútoky.

Helena Hofmannová z katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy ČTK řekla, že znění materiálu nezná, takže se k němu konkrétně vyjádřit nemůže. "Mohu jen obecně uvést, že expanze exekutivy na úkor parlamentu má pro parlamentní demokracii vždy značný potenciál ohrožení ústavnosti a liberálně demokratického politického režimu, o čemž jsme se mohli v řadě případů z historie (nejen u nás) s fatálními následky přesvědčit," sdělila. Pokud by byla takováto opatření činěna v době nouzového stavu, kdy již je mechanismus parlamentní demokracie oslaben a jsou významně omezena některá základní práva a život společnosti, je to z hlediska ohrožení záruk demokratického právního státu velmi riskantní, dodala.