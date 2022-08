O Zemanově vetu snížení plateb za pojištěnce bude Sněmovna jednat 26. srpna

Praha - Vládní návrh zákona, který má letos snížit platby státu za státní pojištěnce do systému zdravotního pojištění a který vetoval prezident Miloš Zeman, bude Sněmovna projednávat v pátek 26. srpna od 09:00. Řádnou schůzi svolal sněmovní organizační výbor tzv. per rollam, tedy na podpisy jeho členů. ČTK to sdělil mluvčí předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) Martin Churavý. Na přehlasování prezidentova veta je zapotřebí nejméně 101 poslanců, koalice má ve Sněmovně většinu. Zástupci koalice včetně ministrů zdravotnictví a financí předpokládají, že veto Sněmovna přehlasuje. Naopak opoziční lídři s prezidentovým postojem souhlasí.

Kabinet chce novelou ušetřit letos ve státním rozpočtu 14 miliard korun. Novela by měla po lednovém zvýšení snížit po zbytek roku platby státu do zdravotnictví za důchodce, děti, studenty nebo nezaměstnané. Stát od ledna platí za každého svého pojištěnce 1967 korun měsíčně, o 200 korun víc než loni. Podle novely by platby měly klesnout na pět měsíců na 1487 korun tak, aby průměr za celý rok odpovídal loňské částce. Od roku 2024 by měla být novelou zavedena automatická valorizace zdravotních plateb státu, jako je tomu u důchodů.

"Přijatá zákonná úprava ohrožuje zachování kvality a dostupnosti zdravotní péče a vůbec neřeší jejich nezbytné zlepšování," napsal prezident podle svého mluvčího ve zdůvodnění svého rozhodnutí předsedkyni Sněmovny. Poukázal na výhrady České lékařské komory a zdravotních pojišťoven.

Mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), největší zdravotní pojišťovny v zemi, Viktorie Plívová již dříve uvedla, že vzhledem k jasnému stanovisku koalice pojišťovna v hospodaření pro letošní rok počítá s naplánovanými dopady předložené novely. S využitím rezerv podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha počítají také menší zdravotní pojišťovny.

Podle Pekarové Adamové se prezident ve svých výhradách mýlí. Zdravotní pojišťovny mají k dispozici desítky miliard v rezervách, uvedla již dříve v reakci na prezidentovo veto. Dost prostředků mají pojišťovny i podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09).

Se Zemanovým vetem souhlasí opoziční ANO i SPD, návrh podle nich ohrožuje kvalitu a dostupnost zdravotní péče.