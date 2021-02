O výhře Brna v Plzni rozhodly gól Zámorského a Klimešova nula

Plzeň - Hokejisté Brna zvítězili ve 47. extraligovém kole na ledě Plzně 1:0 a připsali si třetí výhru z posledních čtyř zápasů. Domácí vedle mizerné koncovky doplatili na nedisciplinovanost, když přišli kvůli trestu do konce utkání o dva útočníky a druhé z vyloučení potrestal vítěznou brankou ve 35. minutě Petr Zámorský. První čisté konto v sezoně si připsal gólman Lukáš Klimeš. Plzeňští nebodovali počtvrté za sebou.

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji. Již ve druhé minutě musel gólman Klimeš vyrazit střelu mezi kruhy nekrytého Kodýtka. Povedený úvod Indiánů ukončil útočným faulem na pět minut a do konce utkání kapitán Straka. Dlouhou početní výhodu však hráči Komety promarnili, když v největší příležitosti neprostřelil gólmana Frodla z dobré pozice volný Schneider.

Na začátku prostřední části nevyužili domácí početní výhodu. Poté dvakrát neuspěli v přesilovce také hosté, převzali však iniciativu a před polovinou utkání uchránil Plzeň od inkasované branky zákrokem proti teči Střondaly jen skvělý Frodl.

Do vedení pomohl Kometě až dalším plzeňským nedovoleným zákrokem na pět minut a do konce utkání Malát. Ve 35. minutě nejprve Holík svižnou střelou z pravého kruhu trefil tyč, vzápětí ale vybídl přihrávkou Zámorského k nechytatelné ráně bez přípravy. Zbytek trestu už Indiáni do pauzy ubránili.

Do závěrečné dvacetiminutovky vstoupili domácí se snahou o vyrovnaní, ale naráželi na pozornou obranu soupeře. Naopak hosté vyráželi do rychlých brejků, ve 48. minutě po rychlé kombinaci protáhl Frodla pokusem z prostoru mezi kruhy Klepiš. Indiáni si největší šanci skórovat připravili až v 59. minutě, kdy po spolupráci s Kantnerem nepřekonal Kodýtek tváří v tvář Klimeše. Hosté odolali i závěrečné plzeňské power play.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Pro nás to bylo opět kruté utkání. V první třetině jsme byli lepší a měli jsme z toho vytěžit nějaký gól. Bohužel naše fauly nás opět potopily. Kometa hrála spíše defenzivní styl, čekali na přesilovky a z jedné udeřili. Jednoznačně by se neměly takové fauly stávat. Je to možná i z přemíry snahy. Bojovnost tam je, ale musí být dobře rozlišená. Vzalo nám to hodně sil a dva hráče do konce utkání. Člověk potom lepí sestavu, ale přesto jsme měli ve třetí třetině za to vzít a otočit zápas na naši stranu. Bohužel jsme na to nestačili. Ten tým chce, nikdo tady není odevzdaný. Žádný ze zraněných hráčů se teď nevrátí. Kluci, kteří hrají, musí zápasy rozhodovat a dávat góly. Musíme začít vyhrávat."

Jan Zachrla (Brno): "Jsme rádi za tři body. Zápas byl pro nás hodně těžký. Soupeř byl aktivní ve všech zónách. V první třetině jsme byli pasivní a soupeř měl tlak. Od druhé třetiny jsme začali hrát účelně, dokázali jsme udeřit z přesilové hry a to ten zápas nakonec rozhodlo."