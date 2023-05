O vlastnictví médií politiky Sněmovna rozhodne nejdříve 14. června

Praha - Sněmovna o zpřísnění vlastnictví médií vrcholnými politiky rozhodne nejdříve 14. června. Možné dnešní schvalování tohoto návrhu poslanců vládní koalice zablokovalo opoziční hnutí ANO. Předsedkyně jeho poslanců Alena Schillerová si vyžádala přestávku na jednání až do konce dnešního jednacího dne, jehož valnou část zabrala obstrukční vystoupení politiků ANO. Návrh, který upravuje zákon o střetu zájmů, by se týkal předsedy hnutí a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Možný odklad schvalování na polovinu června avizoval ve svém projevu předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Dodal, že koalice by mohla v případě potřeby stanovit kvůli pokračujícím obstrukcím ANO i pevné datum schvalování návrhu na pátek 16. června. Schillerová to označila za "aroganci moci" a za "skandální", postup by byl podle ní v rozporu se zákonem o pravidlech jednání Sněmovny.

Ustanovení ke střetu zájmů chce koalice připojit k vládní novele, která mění řízení Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Změny v dohledovém úřadu mají podle vlády zlepšit jeho kontrolní roli a vymahatelnost práva. Navrhované zpřísnění zákazu vlastnictví médií politiky a přijímání dotací a investičních pobídek v ustanovení zákona o střetu zájmů, který je znám jako lex Babiš, označovali poslanci ANO za "přílepek". Chtějí v případě jeho prosazení požádat Ústavní soud o jeho zrušení.

Michálek uvedl, že v dané věci nelze hovořit o takzvaném přílepku, jak jej podle dřívějšího nálezu vymezil Ústavní soud. "Je to zákon o sdružování politických stran, nikoli zákon o zdržování politickým stranami," řekl k obstrukčním praktikám ANO. Úvod dnešního jednání totiž využili představitelé ANO s přednostním řečnickým právem ke zhruba dvouhodinové kritice konsolidačního plánu vlády, letošního státního rozpočtu nebo čerpání peněz z fondů EU.

Poslankyni ANO Bereniku Peštovou, podle níž je Michálek posedlý Babišem a měl by se léčit, poslanec ujistil, jeho zdraví je "ve výborném pořádku". "Antibabiš už nefunguje, na to jste v té vládě už dlouho," přidala se ke své kolegyni Schillerová, podle níž koaliční partneři Pirátů musí ustupovat jejich nenávistnému projevu vůči předsedovi ANO, aby udrželi "velmi vratkou" pětikoalici.

Babiš po nabytí účinnosti ustanovení o zákazu vlastnictví médií a získávání dotací a investičních pobídek v roce 2017 vložil akcie svých firem Agrofert a SynBiol do svěřenských fondů. Pod Agrofert spadá i skupina Mafra, jež patří k největším mediálním domům v Česku.