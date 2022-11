O vítězi kongresových voleb není jasno, drtivé vítězství republikánů se nekonalo

Sčítání hlasů ve Phoenixu po skončení voleb do amerického Kongresu, 8. listopadu 2022.

Washington - Ani několik hodin po uzavření volebních místností ve většině amerických států není jasno, zda Kongres ovládne Demokratická nebo Republikánská strana. Podle amerických médií je ale už teď zřejmé, že se nekonala "rudá vlna", kterou očekávali republikáni i předvolební průzkumy.

Američané v úterý hlasovali o složení celé 435členné Sněmovny reprezentantů a obsazení 35 ze 100 křesel v Senátu. Rovněž vybírali guvernéry ve 36 státech a třech teritoriích. V řadě států se také konala místní referenda.

Republikáni zatím získali 199 křesel ve Sněmovně reprezentantů, uvádí projekce stanice CNN. O devět připravili demokraty, kteří získali tři křesla navíc a nyní jich mají 178. K získání sněmovní většiny strana potřebuje 218 křesel. V Senátu je souboj ještě těsnější, podle předpovědí mají demokraté i republikáni 48 křesel. Stále se čeká na výsledky z Wisconsinu, Nevady, Georgie a Arizony, které mohou rozhodnout o většině. Pokud v Georgii žádný z kandidátů nezíská aspoň 50 procent odevzdaných hlasů, bude se 6. prosince konat druhé kolo hlasování.

List The New York Times odhadl, že kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů získají republikáni, zatímco většina v Senátu připadne demokratům. Server The Hill připomněl, že pokud dolní komoru Kongresu skutečně ovládnou republikáni, budou mít patrně velmi těsnou většinu, při které je k prosazování zákonů třeba značná schopnost vyjednávání a kompromisů.

Vládnoucí strana obvykle ve volbách, které se konají uprostřed čtyřletého prezidentského období, ztrácí většinu. Zdá se, že demokraté pod vedením prezidenta Joea Bidena přijdou o méně křesel než během hlasování za vlády Baracka Obamy. Větší ztráty v průběžných volbách patrně zaznamenali i republikáni v čele s exprezidentem Donaldem Trumpem.

Mnoho demokratických kandidátů překonalo očekávání své strany. Demokrat John Fetterman získal za Pensylvánii křeslo v Senátu, které dosud drželi republikáni. Porazil republikána Mehmeta Oze, kterého podpořil exprezident Trump.

V úterních volbách propadlo více Trumpových kandidátů, mezi nimi i někteří popírači výsledků amerických prezidentských voleb z roku 2020. Agentura Bloomberg k tomu poznamenala, že překvapivým poraženým, který ani nebyl na volebním lístku, se stal právě Trump a jeho extremistická politika.

Demokraté dosáhli zisků i v guvernérských volbách, například v Massachusetts a Marylandu získali zpět dva guvernérské posty držené republikány. V Michiganu obhájila mandát přední demokratka Gretchen Whitmerová, v New Yorku Kathy Hochulová a novým guvernérem Pensylvánie se podle odhadů stane demokrat Josh Shapiro. V čele Massachusetts stane demokratka Maura Healeyová, která bude první otevřeně lesbickou guvernérkou v USA.

Drtivé vítězství oslavil republikánský guvernér Ron DeSantis, který na Floridě obhájil mandát. DeSantis je považován za možného kandidáta na prezidenta ve volbách v roce 2024 a největšího republikánského soupeře Trumpa. V Arkansasu byla guvernérkou zvolena bývalá Trumpova mluvčí Sarah Huckabeeová Sandersová. V Texasu podle očekávání obhájil mandát republikánský guvernér Greg Abbott.

Souběžně s volbami se v některých amerických státech konala řada referend. Obyvatelé pěti amerických států se jasně vyslovili proti omezení reprodukčních práv žen. Obyvatelé Kalifornie, Vermontu a Michiganu si odhlasovali zakotvení práva na potrat do svých ústav. V tradičně republikánských státech Kentucky a Montaně voliči odmítli navrhované zpřísnění interrupcí.

Menší shoda panovala na legalizaci marihuany pro rekreační účely. Voliči v Marylandu a Missouri se vyslovili pro legalizaci, odmítli ji naopak obyvatelé Arkansasu a Severní i Jižní Dakoty.