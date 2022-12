O víkendu zahájí zimní sezonu Špindlerův Mlýn, Klínovec nebo Hochficht

Ilustrační foto - Na Klínovci v neděli 23. dubna ještě lyžovaly stovky lidí. Na sjezdovkách je 15 až 40 centimetrů sněhu, v noci a dnes do 14:30 připadlo dalších pět centimetrů. Pokud nízké teploty vydrží, měl by být skiareál v provozu ještě příští týden od pátku do pondělí 1. května, a to všechny čtyři dny od rána 08:30 do 16:00. Nepamatuji se, že by byl areál v provozu tak dlouho, řekl ČTK Jaroslav Paur z Klínovce. Podle něj jsou Klínovec s Pradědem zřejmě poslední kopce v Česku, kde se lyžuje. ČTK/Štěrba Martin