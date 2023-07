O víkendu omezí Bohemia rally provoz v Libereckém kraji a na Mladoboleslavsku

Česká Lípa - Provoz v části Libereckého kraje a na Mladoboleslavsku omezí o tomto víkendu 50. ročník známého automobilového závodu Bohemia rally. Pořadatelé o tom informují na svém webu. Akce bude stejně jako v předchozích letech kvůli tomu pod zvýšeným dohledem policie.

"Při rychlostních zkouškách budou muset motoristé počítat s uzavírkami silnic a případně i s dočasným omezením provozu na přístupových komunikacích. Veškeré uzavírky budou řádně označené dopravním značením a kromě pořadatelů v jejich blízkosti budou situaci monitorovat také policisté," uvedl mluvčí policie pro Liberecký kraj Vojtěch Robovský.

Testovací rychlostní zkouška, takzvaný shakedown, bude v pátek mezi Loukovem a Kruhy nedaleko Mnichova Hradiště. Oficiálně závod startuje v pátek navečer na náměstí v České Lípě, na který naváže první rychlostní zkouška na nedalekém autodromu v Sosnové. Sobotní etapa začne na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a po městském okruhu se posádky přesunou do Libereckého kraje. Rychlostní zkoušky je tam čekají v Českém ráji na trase ze Sedmihorek do Mírové pod Kozákovem a z Malé Skály přes Frýdštejn, Hodkovice nad Mohelkou do Radimovic.

Nedělní etapa bude kompletně na Mladoboleslavsku. Rychlostní zkoušky budou v Mladé Boleslavi, mezi obcemi Vinec a Krásná Ves a také u Kosmonos, konkrétně mezi Hrdlořezy a Dolánkami přes Zvířetice.